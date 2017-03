Presidente da Tramontina será um dos painelistas da Expogestão

Negócios 06/03/2017 | 14h39

Clovis Tramontina, presidente do Conselho de Administração da Tramontina, está confirmado para a Expogestão 2017. O empresário vai participar, junto com Júnior Durski, presidente da Rede de Restaurantes Madero, da Sessão Inspiração Empreendedora. O foco deste painel é reunir empreendedores inspiradores e bem-sucedidos para contar também o que aprenderam errando.



Os empresários representam com primazia, cada um a seu modo, a cultura do empreendedorismo. Se ouvi-los percorrer o fio da história de suas empresas já é um deleite, entrelaçá-los é uma inspiração em dose dupla. Uma sessão com DNA brasileiro e excelência mundial.



Reconhecida e admirada no Brasil e em mais de 120 países, a Tramontina emprega hoje mais de sete mil funcionários, em 10 unidades fabris. Na presidência desde 1992, Clovis faz questão de afirmar o caráter genuinamente brasileiro da empresa e transformou qualidade, segurança e confiabilidade em um mantra da marca Tramontina. Formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Clovis Tramontina tem pós-graduação em Administração pela Fundação Getulio Vargas, MBA Empresarial pela Fundação Dom Cabral e cursou o Programa de Gestão Avançada do INSEAD, na França.



O Madero, fundado pelo paranense Júnior Durski, é hoje uma rede com 85 restaurantes e está em plena expansão, inclusive nos Estados Unidos. Durski adotou a profissão do pai e abriu uma madeireira em Rondônia. Acostumado a comer bem, e longe da família, acabou desenvolvendo habilidades no fogão. Após 15 anos, voltou ao Paraná, fez do comércio da madeira sua profissão e abriu o restaurante Durski, com comida polonesa/ucraniana em homenagem às raízes. A casa deu prejuízo todos os meses por seis anos. Foi então que a paixão por chesseburger levou Junior a abrir o Madero.



A Expogestão será realizada na Expoville, em Joinville, de 9 a 11 de maio.





