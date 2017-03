Prefeitura de Joinville divulga novas vagas de emprego

Oportunidade 27/03/2017 | 11h42 Atualizada em





Padeiro, encanador, auxiliar de confeiteiro, gerente de loja e supermercado são algumas das novas vagas de emprego disponíveis no Centro Público de Atendimento ao Trabalhador (Cepat), órgão da Prefeitura de Joinville, nesta segunda-feira, 27 de março. Há oportunidade de colocação no mercado de trabalho para homens e mulheres, sendo a experiência exigida na função entre 3 a 6 meses.



No total, são 26 novas ofertas, além de outras ainda não preenchidas. Estão disponíveis vagas exclusivas para pessoas com deficiência como assistente de logística de transporte, assistente administrativo, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de processo de produção (para esta sem necessidade de experiência).