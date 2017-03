Praças de Joinville recebem espetáculos gratuitos a partir deste fim de semana

Cultura 24/03/2017 | 17h01

Este domingo, em Joinville, será marcado pela primeira apresentação do projeto Coletivo Popular, que ocupará com muita arte a Estação da Memória a partir das 17 horas. Formado por oito artistas da cidade, o grupo se apresentará sempre aos domingos em uma praça diferente. Serão dez apresentações até dezembro, em um domingo de cada mês. O idealizador do projeto, o poeta Marinaldo de Silva e Silva, explica que além de música e poesia - especialidades do coletivo -, outras artes serão contempladas nos espetáculos. Todas as apresentações são gratuitas.



O repertório musical foi dividido em quatro categorias: Boêmia, Cântico dos Cânticos, Boca do Povo e Fogo. Cada categoria tem 12 músicas diferentes e para cada música um poema foi criado. Música e poesia serão apresentadas simultaneamente ao público presente. São 48 poemas e 48 músicas. Cada praça receberá a apresentação de uma categoria. Para a estreia neste domingo, a categoria escolhida é o Fogo, com Música Popular Brasileira (MPB). A primeira é a música Chão de Giz, do cantor Zé Ramalho.



- Todo domingo, além da apresentação do coletivo, vamos convidar um artista da comunidade que ainda é desconhecido pelo grande público e um artista que já foi premiado pela Fundação Cultural através de projetos culturais - explicou Marinaldo.



Neste domingo, os convidados são o artista plástico Luiz Ayrão e o Circo Lúdico. Representando os artistas da comunidade, Luiz Ayrão vai expor seus painéis e vai pintar outros durante as apresentações. O Circo Lúdico é o convidado premiado que fará performances com argolas, pernas de pau e bolhas de sabão.



Sobre os repertórios musicais, Marinaldo explica que a categoria Boca do Povo conta apenas com “aquelas músicas tocadas no rádio, que grudam na cabeça feito chiclete”. Já a categoria Cântico dos Cânticos é composta apenas por músicas sacras. O objetivo do poeta é atingir todos os públicos.



- A ideia é aproveitar para apresentar a categoria Cântico dos Cânticos em datas cristãs. Queremos que a música gospel seja vista como cultura. Vamos do centro a periferias com gêneros diferentes. Queremos que as comunidades se sintam representadas.



O idealizador do projeto explica que cada artista convidado receberá um cachê de R$ 300. Por enquanto, apenas a apresentação deste domingo e do mês de maio estão fechadas. Quem quiser se apresentar, pode enviar um e-mail para mdesilvaesilva@hotmail.com. O projeto foi aprovado pelo Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura de Joinville (Simdec) e tem o patrocínio da Unimed. Na última quarta-feira, no Capitão Space, foi realizado o avant premiere, primeira aparição pública do coletivo. Adriano Cidral, Anna Costa, Carina Jardim, Eliane Costa, Jefferson de Oliveira, Rita de Cássia Alves e Thiago Cordeiro Rosa completam o grupo com Marinaldo.



- A ideia é trazer diversidade de modalidades e artistas. Queremos tocar as pessoas. O nome do projeto é Coletivo Popular pois tem o objetivo de abranger toda a população. Ele não contempla não só música e poesia, é sempre acompanhado de mais uma arte diferente. Pode ser fotografia, performances, contação de histórias - afirma.



Confira a programação completa:

26 de março: Estação da Memória - rua Leite Ribeiro, Anita Garibaldi

23 de abril: Parque São Francisco - rua Benício Felipe da Silva, 45, Adhemar Garcia

Maio: Mercado Público Municipal - Centro

Junho: Complexo Aventureiro – Aventureiro

Julho: Praça Central de Pirabeiraba

Agosto: Praça da Arena Joinville – Bucarein

Setembro: Praça do Bosque – Costa e Silva

Outubro: Praça Nereu Ramos – Centro

Novembro: Praça Tiradentes – Floresta

Dezembro: Parque da Cidade