Polícia Civil prende homem suspeito de participar de três homicídios em Joinville

Segurança 08/03/2017 | 18h10

Um homem foi preso por volta das 9 horas desta quarta-feira na rua Evaristo Martins, no bairro Ulysses Guimarães, na zona Sul de Joinville. Ronaldo Lopes Santana, 28 anos, é suspeito de participar de três homicídios e uma tentativa de homicídio.



Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Segundo a Polícia Civil, Ronaldo é conhecido como Fofinho, sendo de alta periculosidade e uma das lideranças de uma facção criminosa que atua na cidade. Ele estava foragido desde setembro do ano passado.



Fofinho foi encontrado pela Delegacia de Homicídios escondido na casa da namorada. A mulher e o pai foram autuados por crimes de favorecimento pessoal e resistência, já que tentaram obstruir o acesso à casa. Como são primários, responderão em liberdade. Ainda foram apreendidos um Citroën C4 e um Ford Focus, que serão analisados pela perícia.



De acordo com a polícia, Fofinho já está no Presídio Regional à disposição da 1ª Vara Criminal, onde já responde a uma ação criminal. Ele está denunciado pelo Ministério Público por tentativa de homicídio contra Eduardo Souza dos Santos, em 27 de junho do ano passado. O suspeito também é investigado em outros três homicídios.