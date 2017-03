Obras de terminal graneleiro começam em junho em São Francisco do Sul

Economia 29/03/2017 | 06h01

As obras de terraplenagem do, na região de Laranjeiras, em, vão começar em junho. A informação é do empresário, sócio majoritário do negócio. As últimas etapas burocráticas estarão concluídas até o fim de abril.A escolha da construtora que vai erguer o empreendimento já está em sua fase final. Os trabalhos de terraplenagem vão começar em junho. Nessa etapa inicial, serão contratados pouco mais de cem trabalhadores. No pico da construção, haverá mais de mil.Cinco construtoras integram a short list, e continuam na disputa para erguer o empreendimento. Havia 40 empreiteiras interessadas no começo do processo de concorrência promovido pela TGB. Em 2012, a, de, ganhou a licitação para construir os acessos ao Porto de Itapoá.O TGB vai movimentar grãos de soja, milho, açúcar, entre outros produtos. O investimento estimado é de R$ 850 milhões. Fernandes diz que vai começar os trabalhos com capital próprio.O único sócio do empresário catarinense é a, pertencente ao governo da China. A Cofco tem 20% do negócio. Um grupo árabe retirou-se do projeto já há mais de um ano.A Cofco é dona de quatrono interior paulista e, como processadora de alimentos, comercializa, no Brasil, variados itens de commodities. Fernandes assinou contrato com opara fazer a estruturação de dívida a ser contraída junto a uma instituição financeira para a realização de todo o empreendimento.O passo seguinte será a definição de agente financeiro que vai financiar parte da construção. Fernandes adianta:– Não decidimos ainda, mas é possível que uma empresa da região de Joinville faça a obra. A expectativa é ter o TGB pronto em até 24 meses após o início dos trabalhos. Pretendemos iniciar as atividades operacionais no primeiro semestre de 2019.