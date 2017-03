Obra deixa rua com apenas uma pista na região central de Joinville

Trânsito 01/03/2017 | 10h31

Em função das obras de recapeamento asfáltico em Joinville, o trânsito na rua Ministro Calógeras está fluindo em apenas uma pista – direção Bairro-Centro, no trecho entre as ruas Rio Grande do Sul (trevo do Angeloni) até a rua Duque de Caxias. Essa situação deve permanecer ao longo de toda esta quarta-feira.



A Prefeitura informou que agentes do Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) estão no local para controlar e o orientar o trânsito.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



Os motoristas devem trafegar com atenção e, dentro do possível, procurarem rotas alternativas para chegarem à região central da cidade.



A operação de requalificação do pavimento asfáltico inclui fresagem do pavimento antigo (retirada do asfalto desgastado), implantação do novo pavimento (asfalto com polímero, que aumenta a durabilidade), readequação das bocas de lobo e implantação da sinalização horizontal (pinturas de faixas de pedestres, pintura de divisão de pistas e pintura de áreas de estacionamentos).



Seis vias importantes estão parcial ou totalmente interditadas nas regiões Norte e central. “AN” reuniu todas as intervenções para informar os condutores e sugerir alternativas para aqueles que trafegam pelas áreas afetadas.