O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

SÁBADO



Exposição Uma volta ao passado com bicicletas de Joinville - 1940 a 1970

Quando: sábado, das 10h às 22h.

Onde: shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.



Reiki na Praça: com o objetivo de promover renovação energética, o evento contará com terapias com cristais, consultas de tarô e venda de amuletos e artigos esotéricos e mágicos. Terapeutas interessados em levar seu trabalho e contribuir com a doação de reiki devem entrar em contato com a Toca da Bruxa pelo telefone (47) 999100962.

Quando: sábado, das 14h às 17h.

Onde: Parque das Águas - rua XV de Novembro, América, Joinville.

Quanto: o reiki é gratuito.



Workshop Modelando com argila, com a artista plástica Katia Baeta

Quando: sábado, das 15h30 às 17h.

Onde: 3º piso do shopping Mueller - rua Senador Felipe Schmidt, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: inscrições gratuitas no Concierge do shopping, no piso térreo, ou pelo telefone (47) 3451-8272.



Palestra com o casal do projeto ‘Viajo Logo Existo’

Quando: sábado, às 16h e 18h.

Onde: Espaço Garten Mais - Garten Shopping - avenida Rolf Wiest, 333, Bom Retiro.

Quanto: os ingressos custam R$ 35 e podem ser comprados no site. https://www.eventbrite.com.br/e/palestra-viajo- logo-existo- joinville-tickets-32267556129.



Show Bossa Nova Jazz, com Wolf Borges e Albano Sales

Quando: sábado, às 18h.

Onde: praça de alimentação do shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.

Espetáculo (Des)pertencimento, do Verão Teatral

Quando: sábado, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1294, América, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) e podem ser comprados no site www.enjoyevents.com.br. No dia do espetáculo, os ingressos custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada).

Programação da Casa 97: uma noite genuinamente brasileira, com muito samba, forró e MPB ao som de Meguie Balla e seus convidados. É isso o que o público da Casa 97 terá no sábado à noite, a partir das 22 horas. Mas o local abre antes, às 20 horas, para quem quiser começar a diversão mais cedo.

Quando: sábado, a partir das 20h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 10

Show do Tiago Iorc em Joinville

Quando: sábado, às 21h.

Onde: Teatro da Liga de Sociedades - rua Jaguaruna, 100, Centro.

Quanto: R$ 110, com meia entrada por R$ 55. Os ingressos podem ser comprados pelo site www.blueticket.com.br.

DOMINGO



Rua do Lazer: neste domingo, o trânsito de veículos será bloqueado em parte da avenida Hermann Lepper e o espaço fica livre para a prática de corrida, caminhada e para a utilização de bicicletas, patins, skate, etc. Oficialmente, a Rua do Lazer é realizada todos os domingos.

Quando: domingo, das 8h às 17h30.

Onde: avenida Hermann Lepper, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Exposição Uma volta ao passado com bicicletas de Joinville - 1940 a 1970

Quando: domingo, das 10h às 22h.

Onde: praça da Chaminé do shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: gratuito.

Concertos Matinais

Quando: domingo, às 10h30.

Onde: 62º Batalhão de Infantaria - rua Ministro Calógeras, 1200, Atiradores.

Quanto: gratuito.

Sabores do Brasil - Culinária Chinesa: a gastronomia chinesa é o tema da terceira edição do Festival Sabores do Brasil 2017, realizada nos restaurantes do Sesc em Santa Catarina. O evento conta com cardápio típico e programação cultural diferenciada. Haverá jogos e brincadeiras da cultura chinesa, além de espaço interativo para a vivência do brincar e jogos para pais e filhos.

Quando: domingo, das 11h30 às 14h.

Onde: restaurante do Sesc - rua Itaiopolis, 470, América, Joinville.

Quanto: os pratos custam R$ 23.

MAJ Sounds

Quando: domingo, das 14h30 às 20h.

Onde: Mercado Público - avenida Doutor Paulo Medeiros, s/n, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Apresentação do projeto Coletivo Popular: este domingo, em Joinville, será marcado pela primeira apresentação do projeto Coletivo Popular, que ocupará com muita arte a Estação da Memória a partir das 17 horas. Formado por oito artistas da cidade, o grupo se apresentará sempre aos domingos em uma praça diferente. Os convidados para a estreia do projeto são o artista plástico Luiz Ayrão e o Circo Lúdico. Representando os artistas da comunidade, Luiz Ayrão vai expor seus painéis e vai pintar outros durante as apresentações. O Circo Lúdico é o convidado premiado que fará performances com argolas, pernas de pau e bolhas de sabão.

Quando: domingo, às 17h.

Onde: Estação da Memória -rua Leite Ribeiro, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: gratuito.

Espetáculo (Des)pertencimento, do Verão Teatral

Quando: domingo, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1294, América, Joinville.

Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) e podem ser comprados no site www.enjoyevents.com.br. No dia do espetáculo, os ingressos custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada).