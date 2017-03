O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 17/03/2017 | 13h01

Artesanato, antiguidades, brechó, livros, perfumaria, atividades físicas, produtos coloniais, gastronomia e presentes de Páscoa. Estas serão algumas das atrações presentes nas quatro feiras que vão movimentar Joinville neste fim de semana.



Em Pirabeiraba, a Casa Krüger recebe a Feira de Páscoa. O evento é realizado no sábado e domingo, das 9 às 19 horas, com a venda de panos de prato, toalhas de mesa bordadas, trilhos, toalhas de banho e rosto; cestas, casquinhas e artigos de decoração de Páscoa; e produtos coloniais como pães, cucas, geleias, mlelado, bolachas, mel e cachaça. Todos os itens são produzidos pelas mulheres do meio rural que fazem parte dos Grupos de Desenvolvimento da Mulher Rural, integrantes do Grupo Manya de Kriar, bem como produtores da Associação Joinvilense das Agroindústrias Artesanais Rurais (Ajaar).



No sábado, entre 9 e 14 horas, a Estação da Memória recebe mais uma edição do Sábado Cultural na Estação. O evento vai reunir cerca de 20 expositores com artesanatos e antiguidades. Entre os produtos comercializados estão livros e discos usados, brechó e gastronomia.



Nas proximidades, a Feira do Floresta deve atrair o público da região com opções de produtos, gastronomia e lazer para a comunidade. A Feira do Floresta é realizada na Praça Tiradentes, das 11 às 16 horas.



No bairro Vila Nova, ao lado do terminal de ônibus, a Feira do Vila Nova também será realizada no sábado, das 9 às 14 horas. Na abertura, haverá aula de ginástica com a participação do público, realizada pela equipe do Sesc do Vila Nova. Nas barracas, os visitantes encontrarão peças de artesanato, com peças em crochê e tricô, bordados e arte em madeira; sabonetes, perfumes e essências artesanais; venda e troca de livros usados; além de delícias como caldo de cana, doces caseiros, pães, cucas, café e produtos coloniais (salames, linguiças e queijos). O evento também oferece espaço para artistas da região que tenham interesse em apresentar números de dança e música.



Confira outros eventos neste fim de semana em Joinville e região:



SEXTA-FEIRA, 17 DE MARÇO



Exposição A Força da Cor, de Wilson Doin: a mostra tem como tema “O fio condutor que passa nas cores e todas as formas é a realidade da leveza fluindo”. A exposição reúne composições abstratas, mas a maioria das obras segue o estilo figurativo. Também haverá telas em homenagem ao aniversário da cidade, com imagens que retratam pontos turísticos e culturais de Joinville. As ferramentas do pintor são os pincéis e a espátula, que dão vida às cenas observadas por ele. A exposição fica na praça da Chaminé, no shopping Cidade das Flores, até este sábado.







Quando: sexta-feira, das 10h às 22h.

Onde: Shopping Cidade das Flores - rua Mario Lobo, 106, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Brechó beneficente: a Paróquia Santo Antônio, do bairro Bom Retiro, promove nesta sexta-feira, um brechó beneficente na sede do Encontro de Casais com Cristo (ECC). A venda dos artigos será destinada à ação social.

Quando: sexta-feira, das 14h às 21h.

Onde: sede do ECC - rua General Câmara, 258, Bom Retiro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Exponoivas Joinville: mais de 40 empresas estarão reunidas para oferecer serviços para o casamento. A Exponoivas Joinville é o maior evento do segmento na região. Em 2016, mais de 1.500 pessoas visitaram a feira. Nesta edição, além dos estandes, os visitantes poderão participar de bate-papos e palestras sobre tendências para casamentos, assistir a desfiles e apresentações de bandas convidadas.

Quando: sexta-feira, das 18h às 22h

Onde: Yelo Stage - avenida Coronel Procópio Gomes, 358, Centro, Joinville.

Quanto: R$10. Crianças de até 12 anos não pagam.

Programação da Casa 97: promover o intercâmbio cultural por meio da música, da dança, da gastronomia e do idioma latino-americanos. Essa é a proposta da festa ¡Me Gusta! - Noche de sabor y diversión. Durante a noite haverá grupos de conversação (MeGustaHablar), além de música latina (salsa, rumba, forró, mambo, merengue e reggaeton), professores de dança (MeGustaBailar) e um cardápio especial com pratos e coquetéis típicos (MeGustaGastro e MeGustaTragos). Mais informações pelos telefones (47) 98818-8000 (com André Guesser) ou (47) 3227-9537 (Casa 97).







Quando: sexta-feira, a partir das 19h.

Onde: Casa 97 - rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 20 a R$ 40. Ingressos promocionais à venda no site www.sympla.com.br.



Festa da Ajidevi: a Associação Joinvilense para Integração dos Deficientes Visuais (Ajidevi) promove nesta sexta-feira, um jantar comemorativo aos seus 36 anos de atividades. Haverá atrações culturais, música e o bolo de aniversário da Ajidevi.

Quando: sexta-feira, das 19h às 23h.

Onde: sede da Ajidevi - rua Jornalista Hilário Müller, 276, Floresta, Joinville.

Quanto: a compra antecipada do jantar custa R$20. Na hora, o jantar custa R$ 25.



Festa Estadual da Ovelha: na noite de abertura da 19ª edição do evento, que inicia-se às 19h30, será realizado o concurso para a escolha da rainha e princesas da festa; o lançamento do livro História de Campo Alegre, alusivo aos 120 anos da cidade e escrito por Jose Kormann; e show com Curingas Banda Show. Às 20 horas, haverá show de rock com a banda Jardim Elétrico, no Pinball Lanches Rock Bar.

Quando: sexta-feira, às 19h30.

Onde: a festa é realizada no calçadão da Cascatinha e na Cascata Paraíso da Serra, no Centro de Campo Alegre. O show com a banda Jardim Elétrico será realizado no Pinball Lanches Rock Bar, na rua Benjamin Constant, 168, também no Centro.

Quanto: entrada gratuita

Leitura dramática do texto Après moi, le déluge (Depois de mim, o dilúvio): um homem e uma mulher se encontram num quarto de hotel de Kinshasa, a capital do Congo. Ele trabalha para uma companhia sul-africana que faz a extração e a comercialização do coltan, um mineral descoberto nos últimos anos essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias. Há anos, ela está hospedada no hotel, onde trabalha como intérprete para executivos que ali se hospedam. São dois europeus que em algum momento da sua vida descobriram a fascinação pela África e a converteram em seu refúgio. Ao longo da conversa, a crua realidade do mundo que os rodeia, marcada pela injustiça e o roubo, torna-se cada vez mais presente dentro do aparente isolamento do quarto do hotel, apesar de todos os esforços para fechar os olhos e a alma.

Quando: sexta-feira, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1294, América, Joinville.

Classificação: livre.

Quanto: gratuito. Os ingressos são distribuídos uma hora antes no local.



SÁBADO, 18 DE MARÇO



Festa Estadual da Ovelha: no segundo dia da festa, as atividades iniciam às 7h30, com o Pedal da Ovelha, e encerram com a atração principal do evento, o show nacional com a dupla Hugo e Tiago, que sobe ao palco às 22 horas.







Quando: sábado, a partir das 7h30

Onde: a festa é realizada no calçadão da Cascatinha e na Cascata Paraíso da Serra, no Centro de Campo Alegre. O show com a banda Chapa Groove será realizado no Pinball Lanches Rock Bar, na rua Benjamin Constant, 168, também no Centro. O show com Hugo e Tiago será realizado na Praça de Esportes Mauricio Foitte.

Quanto: o acesso à festa é gratuito. Apenas o show com a dupla sertaneja Hugo e Tiago será cobrado. Os ingressos custam R$ 15 (1º lote) e R$ 30 (2º lote) e podem ser comprados no site www.oiingressos.com.br.

Programação completa:

7h30 - Largada do Pedal da Ovelha, no ginásio de esportes

9h - Reabertura das festividades

10h Apresentação do grupo folclórico Trier

10h30 - Duo acústico com viola caipira

12h - Voz e violão com Johnny Schier

13h30 - Apresentação do grupo BenquereH

15h - Desfile alusivo ao 120º aniversário de Campo Alegre

17h - Show com Cris de Luca

19h - Show com Grupo Kanoa

20h - Show de rock com a banda Chapa Groove, no Pinball Lanches Rock Bar

22h - Show com Hugo e Tiago, na Praça de Esportes Mauricio Foitte. A abertura dos portões será às 19h, com animação do DJ Sidnei Adriano.



Sábado Cultural na Estação: o evento vai reunir cerca de 20 expositores com opções de cultura, artesanato e antiguidades. Entre os produtos comercializados estão livros e discos usados, brechó, artesanato e gastronomia.







Quando: sábado, das 9h às 14h.

Onde: Estação da Memória - rua Leite Ribeiro, s/n, Anita Garibaldi, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira do Vila Nova: na abertura do evento, haverá aula de ginástica com a participação do público, realizada pela equipe do Sesc do Vila Nova. Nas barracas, os visitantes encontrarão peças de artesanato, com peças em crochê e tricô, bordados e arte em madeira; sabonetes, perfumes e essências artesanais; venda e troca de livros usados; além de caldo de cana, doces caseiros, pães, cucas, café e produtos coloniais (salames, linguiças e queijos). O evento vai oferecer um espaço aberto para artistas da região que tenham interesse em apresentar números de dança e música.

Quando: sábado, das 9h às 14h.

Onde: ao lado do terminal de ônibus - rua XV de Novembro, 7000, Vila Nova, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira de Páscoa: no evento, serão comercializados panos de prato, toalhas de mesa bordadas, trilhos, toalhas de banho e rosto; cestas, casquinhas e artigos de decoração de Páscoa; e produtos coloniais como pães, cucas, geleias, melado, bolachas, mel e cachaça. Os itens são produzidos pelas mulheres do meio rural que fazem parte dos Grupos de Desenvolvimento da Mulher Rural, integrantes do Grupo Manya de Kriar, bem como produtores da Associação Joinvilense das Agroindústrias Artesanais Rurais (Ajaar).







Quando: sábado, das 9h às 19h.

Onde: Casa Krüger - rodovia SC-301, Pirabeiraba, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Feira do Floresta: o evento terá opções gastronômicas e de lazer para a comunidade.

Quando: sábado, das 11h às 16h.

Onde: Praça Tiradentes - rua Santa Catarina, 1472, Floresta, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Bazar Girl Power: produzido para mulheres, o evento contará com Thiely Vargas na discotecagem, grafite com Bruna Eloize e Alice Carolina, exposições da L3 produções com Bruna Lopes, da Namalak com Jackeline Fen e do Coletivo Chá com Mariê Balbinot.

Quando: sábado, das 14h às 20h.

Onde: Brixton Hip Hop Raro - rua Princesa Isabel, 259 B - sala 101, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita. Haverá comercialização de cerveja, mini pizza e doces. No brechó, haverá troca e venda de peças novas e seminovas entre R$5 e R$50.



Amor de Palhaço, no Verão Teatral: o espetáculo teatral apresentado pelo palhaços Marreca e Pirulito conta com trapalhadas, romance, música, dança, tecido acrobático e malabarismos. Juntos, os palhaços descobrem o amor de maneira lúdica e divertida. Trata-se de um casal diferente compartilhando uma vida com muita arte.







Quando: sábado, às 20h.

Onde: Galpão de Teatro da Ajote - rua XV de Novembro, 1294, América, Joinville.

Classificação: livre.

Quanto: os ingressos antecipados podem ser comprados pelo site www.enjoyevents.com.br, no Capitão Space Batataria & Pizzaria (rua Marques de Olinda, 3340, Glória) e na Casa 97 (rua Arco-Íris, 97, Iririú). No dia, os ingressos custam R$ 25, com meia-entrada por R$12,50.



Programação da Casa 97: neste sábado, a Casa 97 promove a Balada à Grega. O som ficará por conta dos DJs Kethlen Kohl e Nilton Formagio – idealizador do evento, e o público terá a oportunidade de experimentar o hidromel, uma bebida considerada a mais antiga do mundo e historicamente apreciada por vikings, gregos, romanos e chineses. Haverá também exposição de obras dos artistas Anderson Rosa e Carol Silva.







Quando: sábado, a partir das 20h.

Onde: Casa 97 - rua Arco-Íris, 97, Iririú, Joinville.

Quanto: R$ 15.



Programação do Palácio Snooker Pub: considerada um dos melhores covers do Pearl Jam no Brasil, a banda No Code - Pearl Jam Cover toca neste sábado no Palácio Snooker Pub, com o melhor do rock alternativo da banda norte-americana.

Quando: sábado, às 21h.

Onde: Palácio Snooker - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Quanto: R$ 10 para mulheres e R$ 20 para homens.



DOMINGO, 19 DE MARÇO



Rua do Lazer: neste domingo, o trânsito de veículos será bloqueado em parte da avenida Hermann Lepper e o espaço fica livre para a prática de corrida, caminhada e para a utilização de bicicletas, patins, skate, etc. A partir deste domingo, haverá mais tempo para a comunidade aproveitar o local. A Secretaria de Esportes da Prefeitura de Joinville decidiu o ampliar o horário para até as 17h30 – antes, o encerramento ocorria às 13 horas. Oficialmente, a Rua do Lazer é realizada todos os domingos.







Quando: domingo, das 8h às 17h30.

Onde: avenida Hermann Lepper, Centro, Joinville.

Quanto: entrada gratuita.



Festa Estadual da Ovelha: a 19ª edição da festa encerra as atividades neste domingo. Às 9 horas, haverá a largada da 8ª Trilha da Ovelha, no ginásio de esportes. Durante o dias, diversas atrações musicais alegram o público presente.

Quando: domingo, a partir das 9h.

Onde: a festa é realizada no calçadão da Cascatinha e na Cascata Paraíso da Serra, no Centro de Campo Alegre.

Quanto: entrada gratuita.

Programação completa:

9h - Reabertura das festividades

9h - Largada da 8ª Trilha de Ovelha, no ginásio de esportes

10h - Apresentação do grupo folclórico polonês Hercílio Malinowsky

10h30 - CTG Querência do Tio Bento e Grupo Tradicionalista Amor e Tradição

11h30 - 2ª edição do Acordeon Festival

13h30 - Show com Bozze n’ Blues

15h - 1ª edição dos Jogos da Colônia

16h - Show com Banda Barril

18h - Show com Grupo Jeito Guri

20h - Show com Garotos de Ouro



Programação do Palácio Snooker Pub: na tarde e noite deste domingo, o público do Palácio poderá curtir a segunda edição da HBS Sunset, ao som de Techno, Minimal, Deep House, Tech House, HBS e PROG.

Quando: domingo, das 15h às 22h.

Onde: Palácio Snooker - avenida Coronel Procópio Gomes, 1032, Bucarein, Joinville.

Quanto: a partir de R$ 15 para mulheres e R$25 para homens. Os ingressos podem ser comprados no Palácio Snooker Pub, Dione Hair e Make Up (rua Timbó, 51, Centro), Jack Modas (rua Agostinho José Cognaco, 43, Costa e Silva) e Manzini Açaí (rua Iririú, rua Mário Lobo e avenida Beira Rio).

Hipnose, com Núcleo Niquel: de acordo com a organização, o evento servirá para tirar dúvidas, destruir mitos e se divertir. Os organizadores afirmam que “a hipnose não tem nada a ver com poderes místicos ou sobrenaturais, mas apenas com uma característica muito peculiar do cérebro humano”.







Quando: domingo, das 16h às 18h.

Onde: Parque Zoobotânico - rua Pastor Guilherme Rau, 462, Saguaçu, Joinville.

Quanto: gratuito.



Programação do Manchester Hall: a casa promove a festa Vidinha de Balada, que contará com Elton e Fernando (sertanejo) e Papo Reto (pagode).

Quando: domingo, às 20h.

Onde: Manchester Hall - rua Visconde de Taunay, 415, Centro, Joinville.

Quanto: nomes na lista pelo telefone (47) 9 9940-9042. Se cinco amigas chegarem juntas até 21 horas de domingo, ganham um baldinho com 5 garrafas de Smirnoff Ice.