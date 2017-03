O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 10/03/2017 | 17h19

Rua do Lazer com subida ao Mirante Joinville: a primeira edição da Rua do Lazer de 2017 será realizada neste domingo. A Secretaria de Esportes de Joinville (Sesporte) preparou uma atividade extra: uma subida orientada ao Mirante, denominada de “Subida da Paz”. Entre as atrações programadas para esta edição estão sessão de contação de histórias, pintura de rosto, cama elástica, xadrez, mini-vôlei, jogos de chão e apresentações das equipes de Joinville de futebol americano, baseball e rugby.







Quando: sábado, das 8h às 13h. Para quem optar pela subida ao Mirante haverá sessão de alongamento às 8 horas em frente ao Parque Zoobotânico. No retorno, por volta das 10 horas, haverá aulão de zumba em frente ao prédio da Câmara de Vereadores.

Onde: avenida Hermann Lepper, Centro, Joinville

Quanto: gratuito



Família na Escola: o projeto tem como objetivo principal resgatar a presença das famílias na escola. Haverá oficina de horta comunitária e oficina das flores, além de diversas brincadeiras pedagógicas produzidas por professoras.

Quando: sábado, das 9 às 17h

Onde: Escola Municipal Ramiro Bueno da Rocha, Ervino, Sâo Francisco do Sul

Quanto: entrada gratuita. Um risoto será servido por R$15.



Feira do Príncipe: a primeira edição do ano conta com mais de cem expositores e grande variedade de produtos, como artesanato, antiguidades, brechó, gastronomia e espaço kids para as crianças. As opções da feira variam de panos de prato, peças em tricô e crochê, bijuterias de diferentes estilos, alpargatas, artigos em couro, roupas e calçados usados, até peças de decoração como tapetes, jardins plantados em vidros, pinturas, arte em madeira, mosaicos, além de livros e discos de vinil. Na culinária, haverá caldo de cana, pastel, queijos, salames, produtos coloniais, pães, bolos e cucas, yakisoba, hambúrguer, sorvetes, brownies, palha italiana, cookies, tapioca e açaí.







Quando: domingo, das 10h às 16h

Onde: rua do Príncipe, Centro, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Promosul Food Park: o evento contará com parquinho para as crianças, área livre para andar de bicicleta, patins, skate, caminhadas e fazer piquenique, feirinha de adoção de animais, brechó com produtos para animais, food truck e barracas de alimentação, área para apresentação artística, loas para compras e pedal da Promosul.

Quando: sábado, das 11h às 19h

Onde: Centro de Eventos Promosul - Centro, São Bento do Sul

Quanto: entrada gratuita



Moana - Uma aventura no mar: Moana não gosta de ser chamada de Princesa, diz apenas que ela é a "filha do chefe". Mas não foge da sua responsabilidade. Sua aldeia sofre uma terrível maldição que afeta diretamente o solo e o mar. Escassos frutos e peixes a destemida filha do chefe resolve atravessar os recifes e salvar suas terras. E Moana é escolhida pelo mar para ir atrás do semi-Deus Mawi que roubou o coração da Terra e desencadeou todo esse mal. Para isso ela deve atravessar o oceano e fazer com que Mawi devolva o coração da Terra e somente assim salvaria seu povo. Nesta produção, o palco se transforma em um oceano de emoções, com números musicais, personagens cômicos e muita aventura.







Quando: sábado, às 16h

Onde: Teatro Juarez Machado, Joinville

Classificação: livre

Quanto: ingressos à venda no site www.ticketcenter.com.br por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Por se tratar de um evento infantil, crianças acima de dois anos pagam meia-entrada. Os ingressos estão sujeitos a taxa de conveniência ou administrativa.



Preview 2017: neste sábado, o Porão da Liga dá a largada para o Joinville in Blues, com com Marzio Lenzi Trio e Greg Wilson (blues etílicos).

Quando: sábado

Onde: Porão da Liga, Joinville

Quanto: ingressos antecipados na Discolândia (rua 15 de novembro, 410) por R$20

Informações e reservas de mesa: (47) 9 9138-1388



Espetáculo As Relíquias Mágicas

Quando: sábado, às 20h

Onde: Pequeno Teatro da Scar, Jaraguá do Sul

Classificação: livre

Quanto: os ingressos podem ser comprados no site www.ticketcenter.com.br por R$ 60 (inteira) e R$30 (desconto antecipado e meia-entrada).



Quinteto Fulô na Casa 97

Quando: sábado, às 20h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú, Joinville

Quanto: R$ 10



Espetáculo Mãe-criada, com Dionisos Teatro: como se dá a gestação e o nascimento de uma mãe? Através de uma conversa cênica, a atriz/mãe expõe neste espetáculo-solo os conflitos do surgimento de uma mãe criada, talvez mal-criada, talvez ainda por ser inventada. A linha do trabalho segue o trajeto da barriga ao bebê e investiga o que sobra da mulher por trás dessa tarefa que lhe é atribuída pela humanidade.







Quando: sábado, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote, Joinville

Classificação: 14 anos

Quanto: os ingressos antecipados custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) e podem ser comprados no Capitão Space Batataria & Pizzaria (rua Marquês de Olinda, 3340, Glória), na Casa 97 (rua Arco-Íris, 97, Iririú) ou pelo site www.enjoyevents.com.br. No dia, os ingressos custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada).



Espetáculo The Wall por Brazilian Pink Floyd

Quando: sábado, às 21h

Onde: Grande Teatro da Scar, Jaraguá do Sul

Classificação: livre

Quanto: os ingressos podem ser comprados no site www.ticketcenter.com.br e custam R$70 (setor 3), R$ 80 (setor 2) e R$90 (setor 1), com meia-entrada para todos os setores.



DOMINGO



Encontro de patinadores: o estacionamento vai se transformar em um local de muita diversão que vai reunir patinadores amadores e profissionais. O evento gratuito será realizado quinzenalmente em uma área exclusiva e coberta, na entrada sul do estacionamento do shopping. Qualquer pessoa pode participar do encontro desde que tenha mais de cinco anos. É recomendado o uso de equipamentos de segurança como capacete, munhequeira, joelheira e cotoveleira. Os menores de 14 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que devem apresentar uma autorização assinada. Os participantes que tiverem entre 14 e 18 anos também precisam apresentar um termo de responsabilidade antes de acessar o local. A iniciativa tem o apoio do grupo RAD (Roller, Amigos e Diversão).







Quando: domingo, das 9h às 13h

Onde: estacionamento do Garten Shopping, Joinville

Quanto: gratuito



4ª Festa do Palmito de Joinville: para quem aprecia boa gastronomia, música tradicional e produtos coloniais, a sugestão para este domingo, 12 de março, é a 4ª Festa do Palmito de Joinville. A abertura do evento está marcada para 9h30 e, a partir das 10 horas, terá início a apresentação de música com grupo de bandoneonistas. O almoço típico estará servido a partir das 11 horas. No buffet livre, receitas à base de palmito, como lasanha, espaguete de palmito à moda primavera, rodelas gratinadas de palmito e refogado de palmito. As opções de carne serão marreco recheado, galinha caipira, frango e pernil, além de onze tipos de salada e acompanhamentos quentes. A partir das 14 horas, a 4ª Festa do Palmito continuará animada com a tradicional Domingueira e show com a banda Estrela de Ouro. Durante toda a tarde, também serão comercializados pastéis de palmito, cachorro quente com palmito picado, diversos tipos de conservas, produtos coloniais, pães, cucas, café com leite e artesanatos da região.







Quando: domingo, a partir das 9h30

Onde: Sociedade Rio da Prata - rodovia SC 418, Km 7, Joinville

Quanto: a entrada é gratuita e o estacionamento custa R$ 10. O buffet livre custa R$ 30 por pessoa. Haverá, também, as opções de pratos à la carte: strudel de palmito (R$ 45), palmito à moda Rio da Prata (R$ 40) e risoto de palmito (R$ 40). Cada prato serve de duas a três pessoas.

Informações: (47) 3464-2933



Promosul Food Park

Quando: domingo, das 11h às 19h

Onde: Centro de Eventos Promosul - Centro, São Bento do Sul

Quanto: entrada gratuita



Brique do Sesc: o projeto tem o intuito de oportunizar um espaço de troca e valorização da cultura local e da comunidade artesã, com a comercialização de artesanato local, produtos coloniais e objetos antigos. É um incentivo a profissionalização de artesãos e agricultores familiares que produzem em pequena escala no âmbito familiar, estabelecendo-se, dessa forma, como um espaço para a ampliação da renda e, consequentemente, da melhoria das condições de vida de seus participantes. Nesta edição, haverá feira de produtos e serviços, recreação, quadras para locação gratuitas, restaurante e cafeteria abertos.

Quando: domingo, das 12h às 15h

Onde: Sesc, Jaraguá do Sul

Quanto: entrada gratuita



Programação da Casa 97: domingo é dia de Me Bem Querer na Casa 97, um projeto fotográfico de autoria da Vivenda Nossa com o intuito de mostrar que toda mulher tem sua beleza. Por meio de fotografias de mulheres reais são reveladas histórias de autoestima e superação. Além da exposição, haverá palestras de bem-estar e moda e sorteios de brindes.

Quando: domingo, a partir das 16h

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Moana - Uma aventura no mar

Quando: domingo às 16h e 18h30

Onde: Teatro Juarez Machado, Joinville

Classificação: livre

Quanto: os ingressos podem ser comprados pelo site www.ticketcenter.com.br por R$ 50 (inteira) e R$25 (meia-entrada). Por se tratar de um evento infantil, crianças acima de dois anos já pagam meia-entrada. Os ingressos estão sujeitos a taxa de conveniência ou administrativa.



Domingo no Nens, com Flash Tattoo, comidinhas e discotecagem

Quando: domingo, às 17h

Onde: Bar do Nens - rua Felipe Schmidt, 79, Jaraguá do Sul

Quanto: entrada gratuita



Espetáculo Mãe-criada, com Dionisos Teatro

Quando: domingo, às 20h

Onde: Galpão de Teatro da Ajote, Joinville

Classificação: 14 anos

Quanto: os ingressos antecipados custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) e podem ser comprados no Capitão Space Batataria & Pizzaria (rua Marquês de Olinda, 3340, Glória), na Casa 97 (rua Arco-Íris, 97, Iririú) ou pelo site www.enjoyevents.com.br. No dia, os ingressos custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada).



Espetáculo Provisoriamente não cantaremos o amor...: o que acontece quando três sacerdotes do riso, três xamãs da bobagem, três ofertantes do coração se juntam para fazer o mundo girar? O que acontece quando três camicazes do amor saltam do abismo para cair fora dele e plantar a possibilidade de enterrar aquilo? Aquilo que para o mundo, aquilo que para os corações, aquilo que para a alegria e a vontade de ser feliz. O que acontece se, de repente, o público se torna protagonista? Então, o fogo da cerimônia é aceso, a luz em nosso peito é acesa e o mundo volta a girar. Onde a cachaça acende a festa, a maraca chama o espírito e o riso convoca o presente, aqui e agora, os palhaços fazem uma festa, a dança da vida.







Quando: domingo, às 20h

Onde: Sesc, Joinville

Classificação: 14 anos

Quanto: entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteria a partir das 19h no dia da apresentação.



EXPOSIÇÕES



Exposição Sempre Hamilton







Quando: terça a sábado, das 10h às 19h, e domingos e feriados, das 15 às 19h. A exposição permanece até 13 de abril.

Onde: Instituto Internacional Juarez Machado - rua Lages, América, Joinville

Quanto: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia-entrada). A entrada é gratuita para grupos agendados e para quem visitar o instituto de bicicleta. A bilheteria fica aberta até 18h30.



Exposição Elas, do fotógrafo Daniel Machado: os sentimentos, as expressões e a essência feminina serão ressaltadas com a exposição ‘Elas’, que chega ao Garten Shopping nesta quarta-feira. A mostra de fotos traz 12 mulheres de Joinville que foram clicadas pelas lentes de Daniel Machado. O ensaio registrou mulheres de 18 a 78 anos e os seus sentimentos através da expressão. Segundo Machado, a ideia das fotografias surgiu como uma nova proposta em que o foco está no íntimo da mulher. A escolha do preto e branco nas 12 imagens, de 50 cm por 70 cm, não é por acaso. O fotógrafo esclarece que a ausência das cores tem o propósito de excluir o que poderia ser uma distração, permitindo que luz e sombra revelem a natureza feminina e deem sua merecida exaltação. Daniel Machado é de Joinville e há 10 anos assumiu a paixão pela fotografia. No estúdio tem como foco os retratos, a moda e a publicidade, mas também é autor de projetos fotográficos documentais, que retrata a cultura local e a história por meio das imagens.

Quando: até 31 de março, das 10 às 22 horas

Onde: Garten Shopping, ao lado da Hope, Joinville

Quanto: entrada gratuita



Exposição Crie novas experiências – Joinville 166 anos: a mostra é uma homenagem à cidade, que completa 166 anos nesta quinta-feira. Ao todo, nove designers joinvilenses estão mostrando seus trabalhos, confeccionados com a matéria em seu estado natural, como madeira, concreto, tecido, cores e formas.

Quando: até 31 de março, das 10 às 22 horas

Onde: Espaço Garten Mais, no Garten Shopping, Joinville

Quanto: visitação gratuita