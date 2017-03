O que tem para o fim de semana: o que fazer em Joinville e região

Guia + AN 03/03/2017 | 16h54

SÁBADO



Curso de mecânica básica para mulheres: no mês da mulher, a concessionária Metronorte Joinville oferece a segunda edição do curso de mecânica básica para mulheres. O evento conta com o apoio do Rotary Manchester e Instituto GM. Além da oportunidade de conhecerem melhor os sinais dados pelos veículos, como a importância do óleo e do alinhamento, com aulas prática e teórica, estão previstos ginástica laboral, demonstração de cosméticos e palestra com a coaching de vida e carreira Andreia Monteiro. Para as mamães será disponibilizado espaço Kids com monitora.

Quando: sábado, das 8 às 12 horas

Onde: Metronorte - rua Max Colin, 1701

Quanto: gratuito. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (47) 2105- 4500.



Sábado Cultural: uma hora de contação de histórias infantis para crianças e pais é a agenda do Sábado Cultural, realizado tradicionalmente a cada 15 dias, aos sábados, na Biblioteca Pública. A biblioteca também abre as portas, das 8 às 12 horas, para leituras, empréstimos, além de troca de livros entre os usuários do espaço.

Quando: sábado, das 10h às 11h

Onde: Biblioteca Pública Prefeito Rolf Colin, Joinville

Quanto: entrada gratuita. Para se tornar sócio da biblioteca é necessário pagar uma taxa de R$ 5 (até 16 anos), e R$ 10 (acima de 16 anos). Mas, se a pessoa doar um livro em bom estado, não paga nada. A estrutura oferece mais de 50 mil títulos disponíveis para pesquisas e leituras. Para fazer a carteirinha para empréstimo, é necessário apresentar um documento com foto e um comprovante de residência.



Adoção de animais no Garten: em parceria com o Projeto Vira-Latas, o Garten Shopping realiza neste sábado mais uma edição do evento para adoção de cães. Os animais adotados que tiverem mais de seis meses de vida serão entregues já vacinados e castrados, os filhotes farão a castração posteriormente. A adoção é totalmente gratuita e o tutor deve ter mais de 18 anos, comprovar residência e passar por uma entrevista. Depois de adotado, o animal é acompanhado pelo Projeto Vira-Latas. O evento de adoção do Garten Shopping também tem a parceria da Manu Pets, com um bazar que reverte parte do lucro das vendas às ações voltadas ao bem-estar dos cães e gatos. Quem não puder adotar um animal, mas deseja ajudar, pode fazer doação de ração, jornais e produtos de limpeza ou ainda se tornar um voluntário do projeto. Além disso, há clínicas parceiras do Projeto Vira-Lata que também podem receber o pagamento de cirurgias ou tratamentos veterinários.

Quando: sábado, das 10 às 16h

Onde: Garten Shopping, entrada norte do estacionamento

Quanto: entrada gratuita



Exposição de fotos Mulheres de Março, por Jéssica Michels







Quando: sábado, entre 10h e 22h

Onde: Praça da Chaminé – Shopping Cidade das Flores

Quanto: gratuito



Encontro de colecionadores de miniaturas







Quando: sábado, das 11 às 17h

Onde: Centro Comercial da Expoville - rua XV de Novembro, 4315, Glória, Joinville

Quanto: entrada gratuita. No local, haverá compra, venda e troca de miniaturas.



PiqueNeque 2017: a página de entretenimento ÉÉÉguaaa promove neste sábado, a segunda edição do PiqueNeque, um piquenique com chineque. Os participantes podem levar o chineque de sua preferência ou comprar lá na hora.

Quando: sábado, das 14h às 19h

Onde: Parque da Expoville - rua XV de Novembro, 4315, Glória, Joinville

Quanto: entrada gratuita. A administração da Expoville cobra R$ 7 pelo estacionamento.



Espetáculo Mal-amados, ou essa dor que me devora o coração, no Verão Teatral: transmitido diretamente do Bar Caetité, o famoso programa da rádio brasileira O que é o amor? conta histórias de amores e desamores do povo. Dosado entre a realidade e a ficção, o bar oferece ao público gostos de cachaça e amendoins. Pingado de boa música, o programa revela literaturas íntimas e públicas.







Quando: sábado, às 20h

Onde: Galpão de teatro da Ajote

Classificação: 18 anos

Quanto: ingressos antecipados pelo site www.enjoyevents.com.br por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). No dia, no local do evento, os ingressos custam R$ 25 (inteira) e R$ 12,50 (meia-entrada).



Programação da Casa 97: com um repertório especial que resgata clássicos da telona, os músicos Willian Roberto e Felipe Muller prometem encantar o público e promover uma viagem no tempo na festa Som de Cinema. Para completar o clima, a casa oferece intervenções artísticas, decoração temática, pipoca e novos drinks no cardápio.

Quando: sábado, às 20 horas

Onde: Casa 97 – rua Arco-Íris, 97, bairro Iririú

Quanto: R$ 10



DOMINGO



Exposição de fotos Mulheres de Março, por Jéssica Michels







Quando: domingo, entre 10h e 22h

Onde: Praça da Chaminé – Shopping Cidade das Flores

Quanto: gratuito



Passeio Ciclístico: integrando a programação da Semana Municipal da Bicicleta, organizada pelo grupo Pedala Joinville, o passeio ciclístico terá ritmo leve pela região central, aberto à comunidade em geral, gratuito e sem necessidade de inscrição. Os ciclistas sairão do Museu da Bicicleta (Mubi) e irão até o Museu da Imigração e Rua das Palmeiras, com retorno ao MuBi, completando aproximadamente oito quilômetros de passeio.

Quando: domingo, às 14h

Onde: Museu da Bicicleta (MuBi)

Quanto: gratuito, sem sem necessidade de inscrição



Maurício Meirelles em Perdendo Amigos: um dos grandes nomes do humor nacional, Maurício Meirelles se reinventa com novos projetos, textos e quadros. Foi repórter e apresentador do CQC. É youtuber, redator, humorista, publicitário, colunista, repórter e escritor. O palco do Teatro Juarez Machado receberá o humorista com o espetáculo Perdendo Amigos. Depois do sucesso do quadro Webbullying na internet, o comediante traz a estrutura da web para os palcos em busca de mais vítimas.





Quando: domingo, às 19h e 21h

Onde: Teatro Juarez Machado - avenida José Vieira, 315, América, Joinville

Classificação: 14 anos

Quanto: na plateia VIP, o primeiro lote do ingresso custa R$ 80 (inteira) e R$40 (meia-entrada). Nos demais setores, os ingressos custam R$ 60 (inteira), R$ 45 (promocional, mediante doação de um quilo de ração), R$ 30 (meia-entrada) e R$ 39 para titular e acompanhante do Clube do Assinante da RBS. Para as compras antecipadas, a doação do quilo de alimento deve ser entregue no dia do evento. Os ingressos estão sujeitos a taxa de conveniência ou administrativa. Não há mais ingresso para a sessão das 19 horas.



