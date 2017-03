Nove presos fogem do Presídio Regional de Joinville

Segurança 23/03/2017 | 08h33

Nove presos fugiram à 1h50 desta quinta-feira do Presídio Regional de Joinville.



As buscas aos foragidos começaram logo após a fuga e um preso foi recapturado pouco antes das 7 horas. Os presos estavam no pavilhão quatro da unidade de detenção e fizeram um buraco na laje e fugiram.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



O diretor do presídio, Everton Ribeiro, foi procurado e informou que não está autorizado a passar informações para a imprensa. Os assessores do Departamento de Administração Prisional (Deap) não foram encontrados.



O comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Hélio César Puttkammer, informou que a PM está fazendo rondas nas imediações.



*com informações da RBS TV