Mulher sofre tentativa de homicídio na zona Norte de Joinville

Segurança 14/03/2017 | 11h04

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta segunda-feira em Joinville. Conforme informações da Polícia Civil, uma mulher foi atingida por um disparo de arma de fogo no rosto. O crime ocorreu na rua Camelo Pardalis, no bairro Jardim Paraíso, zona Norte da cidade, por volta das 21 horas.



Ainda de acordo com a polícia, a vítima, de 35 anos, estava em um bar quando foi atingida por um tiro. Ela foi encaminhada ao Hospital Municipal São José, onde permanece internada em estado estável. A mulher tem passagens criminais por tráfico de drogas e receptação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.