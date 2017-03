Mais de 500 pessoas fazem fila para vagas de emprego na Tupy de Joinville

Emprego 07/03/2017 | 15h12

Uma fila chamou a atenção de quem transitava na manhã desta terça-feira pela rua, no bairro, zona Leste de. Cerca de 580 candidatos compareceram à empresapara procurar colocação no mercado de trabalho.Os candidatos aguardavam no local para preencher uma ficha e pegar a listagem de documentos para passar para a segunda de triagem e entrevistas. O candidato Rubem Pereira, 26 anos, está desempregado desde 2015 e busca na empresa uma oportunidade para retornar ao mercado de trabalho formal.— Hoje eu vim para pegar a ficha e fazer a pré-seleção. Eu estou apenas fazendo bicos no momento, mas quero trabalhar com carteira assinada — comenta.A empresa está buscando candidatos para preenchimento de vagas em diversas áreas da produção. Segundo a assessoria da Tupy, a maioria delas é para as funções de ajudante de produção e esmerilhador.Ainda segundo a assessoria, este recrutamento é para repor postos de trabalho remanescentes e para o banco de talentos da empresa. Por este motivo, a metalúrgica não irá divulgar o número exato de vagas em aberto.Os interessados em participar do processo devem comparecer na, para preencher a ficha de cadastro, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Devem ser maiores de 18 anos, ter no mínimo o ensino fundamental completo e não devem ter participado de processo seletivo na Tupy nos últimos 12 meses.