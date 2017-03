Economia 30/03/2017 | 14h29

Loetz: Weg fecha contrato de R$ 450 milhões

Empresa Rio Alto detém participação minoritária no projeto

Claudio Loetz claudio.loetz@an.com.br

A Weg fechou contrato para construir complexo solar de R$ 450 milhões com o fundo dinamarquês Nordic Power Partners para a construção de um complexo solar de 90 MW no Brasil. A empresa Rio Alto detém participação minoritária no projeto.