Loetz: 'Temer vai sancionar a Terceirização, mas a posição dos juízes dá ideia do quanto a lei vai prejudicar a vida de mais de 50 milhões de trabalhadores'

Livre Mercado 24/03/2017 | 15h05

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), entidade que representa quatro mil juízes em todo o País, manifesta-se publicamente contra o projeto de lei número 4.302/1998, aprovado pelo Congresso e que regulamenta airrestrita de todas as atividades meio e fim, tanto na iniciativa privada quanto no serviço público. A entidade pede que o presidentevete o texto porque, na ótica dos magistrados, acarretará, para milhões de trabalhadores, o rebaixamento de salários e de suas condições de trabalho, instituindo como regra a precarização nas relações laborais. O argumento é o mesmo do defendido pelos sindicatos.Evidentemente, Temer vai sancionar a lei, mas a posição da Anamatra dá bem a ideia do quanto as novas regras vão prejudicar a qualidade de vida de mais de 50 milhões de trabalhadores. Os tantos quantos vierem ao mercado de trabalho de agora em diante já sabem o que os espera. A associação também dispara:– O projeto agrava o quadro em que hoje se encontram aproximadamente 12 milhões de trabalhadores terceirizados, contra 35 milhões de contratados diretamente, números que podem ser invertidos com a aprovação do texto.A Anamatra também recorda que há elevada taxa de rotatividade entre os profissionais terceirizados, que trabalham, em média, três horas a mais que os empregados diretos. Os juízes explicam que os terceirizados ficam, em média, 2,7 anos no emprego intermediado, enquanto os contratados permanentes ficam em seus postos de trabalho por 5,8 anos. Outro fator agravante se refere ao já elevado número de acidentes de trabalho no Brasil: de cada dez acidentes, oito acontecem com empregados terceirizados. Pela lógica, este cenário tende a ser agravado, gerando prejuízos para esses trabalhadores, para a Sistema Único de Saúde (SUS) e para a Previdência Social. Aliás, a Previdência Social sofrerá impactos negativos, até mesmo pela redução global de recolhimentos mensais.A Anamatra conclui:– O projeto aprovado é completamente incoerente e só gera proveito para o poder econômico. A medida contribuirá, apenas, para o empobrecimento da Nação e de seus trabalhadores.De fato, quando há antagonismo completo entre visões de sindicatos e de líderes dos empresários, em tema de tanta relevância social e econômica, e quando uma organização da qualidade técnica da Anamatra se posiciona da forma que o faz, certamente há algo de inadequado no texto legal aprovado. Sim, o novo regramento criará mais empregos. Vagas com salários 20% a 30% inferiores aos mesmos existentes em empresas contratantes diretas. A nova lei reduzirá despesas dos empregadores. Em um ambiente econômico adverso, com 13 milhões de desempregados, nada garante o surgimento massivo de novos postos de trabalho. Eles viriam naturalmente, à medida da reação da economia.A permissão para que os trabalhadores temporários sejam contratados por até nove meses indica um curioso entendimento sobre o significado da palavra temporário e é um contrassenso: se milhares e milhares de trabalhadores jovens, da geração millenium, inquietos, ficam pouco mais ou pouco menos de um ano no mesmo lugar antes da nova lei, evidentemente que o que se denomina temporário poderá ser, em muitos casos, o tempo de permanência efetiva.Então, as indústrias vão trocar, nas linhas de produção básicas, os "temporários" a cada nove meses por outros "temporários" de nove meses, rodando as pessoas, pagando muito menos encargos e tributos.Ótimo para elas. Que também assegurarão a certeza de que contratações para setores dependentes de sazonalidade – como é o da construção civil e da agricultura – ficarão garantidas sob a denominação temporárias. Sim, as empresas ganham em segurança jurídica, porque, no cotidiano, estarão amparadas por uma legislação favorável, que transferirá, em muitos casos, responsabilidades para a companhia terceirizada.De outro lado, avizinha-se a possibilidade de crescente "pejotização" de profissionais mais qualificados. Estes, aos poucos, vão ser convidados a criarem sua própria empresa e, assim, também terceirizados, prestarem os serviços que já fazem agora, quando atuam com carteira assinada. Este é um outro movimento para diminuição de custos. Tudo converge para dar às empresas a desejada competitividade global. A lei atende às grandes corporações para produzirem, no Brasil, a custos baixíssimos, como já se verifica em países periféricos e superpovoados da Ásia. O incentivo à pejotização embute o desejo de extinção do pagamento de 13º salário, das férias e do recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS.Ah, lembrei: o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, alerta:, se as contas públicas não melhorarem. Então, preparemo-nos para pagar mais.