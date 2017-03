Loetz: Serasa vai renegociar dívidas de empresas inadimplentes

Livre Mercado 22/03/2017 | 07h31

Com o objetivo de combater a inadimplência recorde registrada no começo do ano, a Serasa realiza neste mês o maior movimento da sua história para ajudar empresas e consumidores a renegociarem dívidas e limparem o nome ainda no primeiro trimestre do ano. O movimento Limpa Nome da Serasa terá, no dia 27, o início do Liquida Dívidas, evento nacional que dá ao consumidor a possibilidade de renegociar pela internet ou em um dos 20 mil postos de atendimento das empresas credoras participantes. Descontos variam caso a caso e de empresa para empresa e podem chegar a 90% da dívida. No Brasil, em janeiro, 59,7 milhões de pessoas estavam inadimplentes e 4,9 milhões de empresas, com dívidas em atraso.



Acij troca diretor



Diogo Pereira deixou o cargo de diretor executivo da Acij. Marcos Krelling, que deixará a presidência da Agência Municipal de Água e Esgoto (Amae) — a agência será extinta – vai assumir o cargo. Krelling foi executivo da Tigre e da Somar (depois incorporada à Schulz), gestor da Águas de Joinville e também teve passagem pelo Hospital Municipal São José.



Primeiro encontro



Filiados da Associação Brasileira da Internet Industrial (Abii) realizaram o primeiro encontro de trabalho. Coordenada por André Zanatta, diretor de inovação e vice-presidente da Abii, parte do grupo de trabalho de marketing da associação tratou da organização do 1º Encontro Nacional Abii, que acontecerá em São Caetano do Sul-SP, nos dias 6 e 7 de abril.



Um ano para a LOT



A demora para a Secretaria de Meio Ambiente analisar pedidos de aprovação de projetos de empreendimentos inquieta o empresariado. Tema se vincula às modificações feitas com a aprovação da Lei de Ordenamento Territorial, a LOT. Aliás, a intenção de vereadores de fazer mais mudanças no texto já aprovado por eles próprios perturba investidores. Lideranças empresariais querem que nenhuma mudança profunda seja feita na LOT durante um ano, salvo alterações pontuais, já identificadas como necessárias.



Sigla



Na edição desta terça-feira, escrevemos errado a sigla do Terminais de Granéis de Santa Catarina (o certo é TGSC e não Tesc) na nota "Prejuízo menor". O Tesc é outro terminal.



Formalidade



Será nesta quarta-feira a posse formal da diretoria da CDL de Joinville. Na prática, as lideranças já tocam a entidade há vários meses.



Esperando Janot



Quando a lista de Janot for divulgada, o mundo político entrará em ebulição e pode ser que a realidade encene a história da peça "Esperando Godot".