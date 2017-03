Loetz: Receita espera recuperar R$ 20,4 milhões em ação na região de Joinville

Livre Mercado 27/03/2017 | 06h01

A Receita Federal de Santa Catarina fiscaliza 13.226 pessoas físicas, que estão na malha fina por terem cometido possíveis infrações em declarações de imposto de renda. O Fisco espera recuperar R$ 169 milhões com a ação fiscalizatória. Nos 29 municípios da Delegacia de Joinville, a meta é recuperar R$ 20,4 milhões.



Nestes municípios serão feitas análise de revisão de 2 mil declarações de IR e 71 fiscalizações. Omissão de rendimentos, divergência no valor retido na fonte e deduções de imposto de renda consideradas indevidas são as três principais causas para o trabalho da Receita. Noutra frente, estão avançando as obras de nova sede da Delegacia da Receita, no bairro Boa Vista, em Joinville.



Baía da Babitonga

Em abril, o Conselho de Desenvolvimento Regional, vinculado a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Joinville, vai reunir todos os municípios que margeiam a Baia da Babitonga para discutir as questões ambientais do local. O encontro será realizado em São Francisco do Sul,



Na ocasião, o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável do governo do Estado, Carlos Alberto Chiodini, fará uma apresentação dos estudos ambientais realizados para criar uma unidade de conservação na área, com uso e ocupação do solo de forma planejada.



Lingerie inovadora

A 2 Rios Lingerie, de Joinville, lançou dois produtos inovadores durante o festival South by Southwest (SXSW), que ocorreu em Austin, Texas, nos Estados Unidos. Selecionada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a marca apresentou ao mercado uma calcinha higienizada pronta para uso, e um sutiã que se adapta ao corpo feminino.



Instituto Senai de Joinville terá máquina inédita

O Instituto Senai de Inovação em Laser de Joinville recebeu a máquina RPMI 535 para deposição de metais a laser, considerada a segunda maior máquina do mundo. O equipamento, produzido nos Estados Unidos, é o primeiro de deposição de metais a laser em atmosfera controlada a operar na América Latina. Há apenas mais quatro iguais, que estão nos Estados Unidos, Europa e Ásia.



A RPMI 535 possibilita a aplicação de uma tecnologia de ponta, e atende aos padrões de automação e repetibilidade exigidos por atividades industriais.Os principais setores atendidos pela técnica são os de óleo e gás, ferramentaria, aeroespacial, defesa, energia, naval e mineração.



O instituto mantém contatos com empresas da área de aeroespacial, defesa, mineração, linha branca, médica para utilização dessa tecnologia. A máquina será instalada no novo ambiente destinado ao Instituto, a ser inaugurado no segundo semestre deste ano.



Confira outras notícias de Joinville e região

Confira outras colunas de Claudio Loetz



Zero a zero

Melhorando ano a ano o desempenho, em 2017 a Wetzel pretende zerar o prejuízo. No ano passado, fechou com R$ 21,1 milhões no vermelho. Mesmo assim, foi um resultado menos ruim do que no ano anterior, quando o prejuízo somou R$ 70 milhões. Em 2016, a receita operacional líquida e o volume de produção caíram 20% e 25%, respectivamente, em relação a 2015. A torcida é pela recuperação da atividade econômica no País, de modo a garantir a continuidade de todas as suas linhas de produção, diz o relatório da companhia metalúrgica.



Clientes avaliam

A SumOne desenvolveu tecnologia que mostra os pontos fortes e os pontos fracos de lojas e seus concorrentes. A análise é feita a partir das avaliações de clientes. A plataforma é Local Store Marketing. Os empresários identificam os três principais problemas: a concorrência, a falta de consumidores e os elevados estoques.



Mobilização

Seis centrais sindicais preparam greve contra a Lei de Terceirização. O movimento pode ocorrer no final de abril.



Mulheres

O Núcleo das Mulheres Empresárias da Acij traz Tatiane Lobato, dona de rede de lavanderias, para falar sobre desafios, conquistas e a experiência de empreendedora. A palestra será dia 30, quinta-feira.



Balanço

A Tupy divulga o balanco de 2016 nesta terça-feira, dia 28.