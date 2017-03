Loetz: Infraero fará concessão de terminal de cargas do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, de Joinville

Livre Mercado 28/03/2017 | 06h01

O superintendente de logística de carga da Infraero, Edson Antunes Nogueira, vai apresentar o projeto com os estudos de concessão da área do terminal de logística de carga do aeroporto de Joinville, com 100 mil m², um dos maiores espaços com esta finalidade dentre todos os que a Infraero dispõe no País. O edital de licitação, com o detalhamento, ficará pronto ainda neste semestre.



O objetivo da concessão é encontrar um parceiro privado para operar o empreendimento com a agilidade que o órgão federal não tem. O formato de concessão do terminal de cargas deverá seguir o exemplo do que foi feito em Goiânia e em São José dos Pinhais (Paraná).



Nogueira dará as explicações durante reunião de todo o colegiado da Prefeitura de Joinville. O encontro começará às 7 horas, no próprio aeroporto. Este não é, ainda, o projeto do tão sonhado aeroporto industrial de Joinville, mas, sem dúvida, a privatização do terminal de cargas significará avanço significativo para a melhoria das condições de competitividade empresarial de toda a região Norte catarinense.



Outro conceito



O aeroporto industrial é um outro conceito, bem mais ampliado. Em agosto de 2016, a Infraero informou que este projeto previa a viabilização de três áreas: 1) O novo terminal de logística do aeroporto; 2) Uma área destinada para o entreposto aduaneiro; 3) Uma área destinada para implantação de atividades industriais (que teriam relação com o entreposto aduaneiro). Isto vai ficar para outro momento.



Obras no ex-Ernestão



Iniciaram-se as obras de pré-moldado em parte do espaço onde era o Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho, o Ernestão. O local, comprado pela Casa Nova Incorporadora, receberá 28 salas comerciais.



Tributação



A Acij se manifesta contra as alterações no regulamento do ICMS feitas pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, via decretos 872, 873 e 874, de 2016. O decreto 872 /2016 revoga benefícios fiscais e, na prática, eleva a carga tributária de empresas. No alerta, o empresariado joinvilense ainda argumenta que essa nova situação tributária só ajuda as fabricantes da Ásia, enfraquecendo o produto catarinense.



Seis de Joinville



Com 234 projetos inscritos, o Sebrae-SC selecionou 20 empresas para a sétima turma do programa de capacitação de startups. Seis são de Joinville: LitteLims, TaxCloud, Bee2share, LoyalNow, Vinteum e Transfeera. As empresas contempladas receberão mentoria de executivos e empresários reconhecidos pelo mercado.



Coreanos em maio



Técnicos da Coreia do Sul virão a Santa Catarina entre os dias 10 e 27 de maio para visitar frigoríficos catarinenses não relacionados na Operação Carne Fraca. Serão selecionadas unidades da Aurora, da Pamplona e também da BRF (marcas Sadia e Perdigão) e da JBS (marcas Friboi e Seara). Se os estabelecimentos forem aprovados pelos asiáticos, a exportação de carne suína poderá ser retomada, acredita o secretário de Articulação Internacional, Carlos Adauto.



Subindo



O Índice de Confiança do Consumidor atingiu 86,4 pontos em março, aponta levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Este é o maior nível desde dezembro de 2014 e é a terceira alta consecutiva.



Resultado



A Mexichem Trading Comércio, Importação e e Exportação apurou receita líquida de vendas no valor de R$ 203,1 milhões no ano passado. Em 2015, tinha sido de R$ 277,8 milhões. O lucro subiu de R$ 4,8 milhões para R$ 5,4 milhões.



Robôs



Estudo da PwC diz que os robôs podem destruir um terço dos atuais empregos até 2030. Em contrapartida, novas atividades vão surgir, especialmente no setor de tecnologia.



Pavimentação



Uma das maiores companhias de pavimentação do Sul do País está à venda por R$ 105 milhões. A intermediação do negócio cabe a uma empresa do Oeste catarinense.



Lançamento



Será no dia 31 o lançamento do 4º Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS). O evento acontecerá em Brasília, em abril.