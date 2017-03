Loetz: Empresários da região cogitam bancar obras de duplicação de trecho da BR-280

Livre Mercado 17/03/2017 | 07h01

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville, Frederico Cardoso, lidera movimento para conseguir duplicar trecho da BR-280, entre os trevos do Itinga, na zona Sul de Joinville, e o município de Balneário Barra do Sul, numa extensão de 11 quilômetros. Em conversa com a superintendência regional do DNIT, de Joinville, na quarta-feira, explicou que um grupo de cem empresários poderia bancar os custos das obras.



Fred consultou três construtoras. O custo estimado seria de R$ 20 milhões. Significa que caberia a cada empresa – de Joinville, Araquari, São Francisco do Sul e outras cidades da região – contribuir com R$ 200 mil. O assunto será levado ao DNIT estadual, em agenda a ser definida. Por enquanto, trata-se apenas de uma ideia. Adiante, poderá se materializar se a iniciativa tiver eco suficiente. Só o fato de surgir uma ação dessa natureza mostra bem como a sociedade está cansada da omissão do governo federal em relação ao assunto.



A possibilidade de essa alternativa deslanchar passará pela criação de um consórcio da iniciativa privada, embora a rodovia seja de responsabilidade do governo federal. As informações foram dadas durante a reunião regional da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, na sede da CDL, em Joinville. Na ocasião, as lideranças do varejo do Norte catarinense também analisaram a situação da segurança pública, limpeza e manutenção de estradas estaduais, campus da UFSC e o atendimento hospitalar pelo SUS.



Prefeitos reivindicam

Os municípios pedem ao governador Raimundo Colombo e à Assembleia Legislativa o reconhecimento dos valores para o pagamento da dívida do Estado referente ao ICMS retido no Fundo Social. Esta é uma das reivindicações da carta, elaborada ao final do Congresso Catarinense de Municípios, realizado em Joinville. A lista é extensa, mas, junto à União, pleitos dos prefeitos são por melhor repartição dos tributos. Na foto, a presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont, explicando a posição dos municípios.



Competição no varejo

Avançam as obras da loja do Supermercados Giassi no Centro de Jaraguá do Sul. A empresa pretende inaugurar a nova unidade no começo do segundo semestre. O Giassi vai competir com as redes Angeloni e Cooper na principal cidade do Vale do Itapocu.



Faixas viárias

A Câmara de Vereadores de Joinville fará audiência pública no dia 4 de abril para discutir cinco projetos de lei que pretendem modificar a Lei de Ordenamento Territorial (LOT), recém-aprovada pelo próprio Legislativo municipal. As propostas, agora, são para incluir na relação de faixas viárias trecho da rua Graciosa, no Guanabara; a rua Visconde de Mauá, no bairro América; e as ruas Francisco de Assis Ferreira e Antonio Augusto do Livramento, ambas nos Espinheiros. Também será debatida a exclusão de trecho da rua Francisco Alves como faixa viária.

Em debate

Empresas, consumidor e economia, criminalidade e economia, empresas em crise e direito e economia no Poder Judiciário são os temas a serem analisados por especialistas no 1º Simpósio de Direito e Economia da Região Norte de Santa Catarina. O evento ocorre nesta sexta-feira, na Univille. Estarei mediando o debate sobre empresas, consumidor e economia.



Evento

O Perini Business Park, em parceria com a Fiesc, realiza o 1º Inovar. O evento está previsto para ocorrer na terça-feira, dia 21. A apresentação será conduzida por profissionais do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SC), da Fiesc, que compartilharão cases de como as empresas podem melhorar a gestão do processo de inovação e obter ganhos de competitividade.



Aposta

Do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina, Ivan Tauffer, que liderou reunião regional em Joinville, na quarta-feira, na CDL:

– Apostamos na reforma trabalhista como pré-condição para haver reação dos negócios do varejo e melhoria do ambiente para investimentos. 2017 deverá repetir o desempenho verificado no ano passado. Melhora só a partir do último trimestre.



Vão acabar

A Assembleia Legislativa se prepara para votar a extinção da Codesc e da Cohab. As companhias, pertencentes ao governo do Estado, têm prejuízos acumulados na casa dos R$ 250 milhões.



Internet

A Pelissari é a nova empresa filiada à Associação Brasileira de Internet Industrial.