Loetz: Empresa Worldport quer construir um porto em Ubatuba

A Worldport Desenvolvimento Portuário S.A. quer construir porto na avenida Oscar Bernardo Beckhauser, em Ubatuba, próximo ao Forte Marechal Luz, no município de São Francisco do Sul. O empreendimento pretendido terá 1,46 milhão de metros quadrados. No local, vai atuar com carga geral, movimentando mercadorias para importação e exportação de contêineres, granéis líquidos, fertilizantes, veículos e grãos. A empresa já pediu licença ambiental prévia (LAP) à Fundação de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, a Fatma. O presidente do órgão ambiental, Alexandre Waltrick Rates, emitiu portaria e designou quatro analistas técnicos em gestão ambiental para fazerem a análise do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto de meio ambiente (EIA/Rima).



Líderes em reputação



Harry Schmelzer Junior, presidente da WEG, no 35º lugar, é o líder empresarial catarinense mais bem colocado no ranking dos cem empresários ou executivos brasileiros que têm melhor reputação. O levantamento é da consultoria espanhola Merco. O segundo mais bem avaliado também é da WEG: Décio da Silva, que comanda o conselho de administração, na 39ª posição. José Carlos Brega, da Whirlpool, no 41º lugar; e Arturo Piñeiro, da BMW, na 59ª colocação, são os outros dois empresários/executivos com negócios em Santa Catarina que constam da lista. Jorge Paulo Lemann, da 3G, é o primeiro. Foram feitas duas mil entrevistas.



Comprou



Consórcio empresarial comprou vasta área adjacente ao local onde deverá ser construído o campus da UFSC, na região Sul de Joinville. O grupo empresarial faria as obras do campus e, em troca, ganharia o direito de explorar o espaço próximo. Quem conta é o deputado estadual Darci de Matos.



Mínimo oficializado



Representantes das federações empresariais e de centrais sindicais de trabalhadores de SC entregaram ao governador Raimundo Colombo a proposta de consenso para a atualização do salário mínimo regional catarinense, durante encontro neste dia 17, em Florianópolis. O projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa na terça-feira, dia 21. Os novos valores foram acordados no dia 2 de março são os seguintes: R$ 1.078, R$ 1.119, R$ 1.179 e R$ 1.235. O índice médio de reajuste foi de 6,76%.



Inovação joinvilense



A inserção de repelente de mosquitos em artigos têxteis de forma contínua e um sachê de purificação de água são os dois projetos que estudantes do Senai de Joinville apresentarão na 15ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), que será realizada entre os dias 21 e 23 de março, em São Paulo. A Febrace é a maior feira brasileira pré-universitária de ciências e engenharia em abrangência e qualidade científica e tecnológica. O repelente de mosquito é trabalho dos alunos Filipe Fernandes, Luana Engelmann e Maria Eduarda Muraro. Já o sachê de purificação de água foi desenvolvido por Ana Paula Agostini, Djenifer Karolayne Izo Silvério e Gabrielle Caroline Regueira.



Confiança volta



Aos poucos, os industriais catarinenses retomam o otimismo. É o que mostra pequisa Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) feita pela Fiesc em março e que atingiu 55,5 pontos. O índice varia no intervalo de 0 a 100. Acima de 50 pontos indica confiança, e abaixo, falta de confiança na economia. Segundo o levantamento, o desempenho reflete um quadro macroeconômico menos dramático. Seis em cada dez grandes companhias confirmaram otimismo em relação às expectativas de negócios.



Aumento



Os preços dos medicamentos vão ter aumento. Em média, o reajuste será de 3,6%, segundo estimativas preliminares da Associação da Indústria Farmacêutica. Os produtos inovadores deverão subir 5% no valor, e os itens em que há mais concorrência devem ser reajustados em 1,6%. Os percentuais de aumento definitivos ainda não são conhecidos.



Premiada



A Ajorpeme foi uma das entidades catarinenses premiadas no Programa de Fomento e Fidelização da Rede de Parceiros Sebrae/SC. Recebeu o título de melhor entidade empresarial em capacitação corporativa de Santa Catarina pela Fampesc. A entidade participou, nesta semana, da missão empresarial do Sebrae para Santiago. A Ajorpeme ganhou na categoria grande porte — mais de 500 associados —, atingindo a meta bronze, entre 2 mil e 4 mil pontos.