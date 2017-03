Loetz: Em dois anos, cerca de 200 metal-mecânicas de Joinville e região fecharam as portas

Livre Mercado 14/03/2017 | 07h11

Aproximadamente 200 empresas metal-mecânicas de Joinville e região fecharam as portas no biênio 2015-2016. A maioria esmagadora é de micro e pequeno portes, relata o presidente do Conselho das Entidades Patronais (Consep), Ivo Pruner Junior, entidade ligada à Acij que reúne 21 sindicatos patronais e mais de 10 mil empresas.



Ivo apresentou a situação das negociações coletivas de trabalho de variadas categorias de diferentes regiões do Estado. Num cenário de dificuldades econômicas, tanto para as indústrias quanto para os trabalhadores, é improvável que as negociações entre os patrões e sindicatos laborais se estendam por muitas rodadas de conversas neste ano.



Ivo confirma que o Consep vai orientar no sentido de que as empresas não concedam nenhum reajuste acima da inflação anualizada referente ao período negociado. Melhor um acordo do que empresas demitindo ou fechando.



A possibilidade de as empresas acenarem com pagamento parcelado do reajuste é real e vai depender de cada categoria. Em Joinville, os mecânicos terão sua primeira reunião nesta quinta-feira, em busca de acordo. Na cidade de Araquari, a categoria fechou com reposição de 6,58%, tanto para o piso, quanto para os demais salários, com 4% em janeiro e os 2,58% restantes a serem pagos em abril.



Terraplenagem gigante

A Empreendimentos Imobiliários Paraíso faz obras de terraplenagem em área enorme em Araquari, às margens da BR-280, no sentido a Joinville, a poucos quilômetros do entroncamento com a BR-101. A área será destinada a galpões empresariais.



Patrocínio

A Caixa Econômica Federal, a partir deste mês, será patrocinadora ouro da Escola Bolshoi. Para assinar o contrato, nesta quinta-feira, o presidente da Caixa, Gilberto Magalhães Occhi, virá a Joinville. Trata-se de uma grande conquista, a destacar o empenho do presidente do Bolshoi, Valdir Steglich.



Retroportuário

A Bunge Alimentos obteve licença ambiental de operação para terminal retroportuário localizado na região central de São Francisco do Sul.



Confira outras colunas de Claudio Loetz



Em visita

Jovens diplomatas brasileiros, que estão em processo de formação no Instituto Rio Branco (IRB), com sede em Brasília, conheceram a indústria catarinense durante encontro na Fiesc, ontem, em Florianópolis. O grupo, composto por 28 alunos da instituição ligada ao Ministério das Relações Exteriores, percorre as plantas industriais pelo Estado ao longo da semana. Em Joinville, vão conhecer o Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura nesta quarta. Depois, até sexta-feira, passarão pela WEG, em Jaraguá do Sul; Metisa, em Timbó; Dudalina, em Luís Alves; Porto de Navegantes e Multilog, em Navegantes.



Diagnóstico

O Instituto Euvaldo Lodi, órgão da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, faz diagnóstico gratuito de maturidade da inovação das empresas. Os interessados podem acessar pelo endereço www.portaldaindustria.com.br/iel/canais/gestao-da-inovacao.



Expansão

O Grupo Almeida Junior vai expandir sua atuação em Santa Catarina. Para este ano, está prevista a inauguração de shopping em Chapecó e as obras para a ampliação do Garten Shopping, em Joinville. O CEO do grupo, Jaimes Almeida Junior, vai mostrar a trajetória de empreendedorismo e a evolução dos negócios na reunião do Núcleo de Jovens Empresários da Acij, nesta terça-feira.



Economia e direito

O 1º Simpósio de Direito e Economia da Região Norte de Santa Catarina, será realizado no dia 17 de março, na Univille. A palestra inaugural será do presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE), Luciano Timm. Organizam o evento o diretor executivo da Academia Judicial, desembargador Luiz Cézar Medeiros, e o juiz de direito Yhon Tostes, que é o coordenador executivo do simpósio.



Congresso

Começa nesta terça-feira o Congresso Catarinense de Municípios, promovido pela Fecam. O evento ocorre no Complexo Expoville.



Sinal

Em fevereiro deste ano, as vendas de gás natural para as indústrias catarinenses foram maiores do que no mesmo mês desde 2014.



Telhas

A Regional Telhas também deverá se instalar em São Francisco do Sul.