Loetz: Condor terá supermercado no bairro América, zona Norte de Joinville

O Condor Supermercados comprou o imóvel que era da Motobombas Schneider, na esquina da rua Blumenau com a José de Alencar, no valorizado bairro América. No local, vai erguer sua segunda unidade em Joinville e abrirá interessante disputa por consumidores na região, já que ficará instalado bem próximo de seus competidores diretos — os grupos Angeloni e Giassi, que têm lojas na rua João Colin.



O espaço onde funcionava a indústria de motobombas até quase dois anos atrás está fechado, deteriorando-se. É usado por andarilhos e tem servido de abrigo a pessoas. O vandalismo era frequente até bem pouco tempo. Para equacionar os problemas derivados do abandono, funcionários da rede supermercadista entram no local com Kombi para realizar os trabalhos de manutenção e limpeza.



O Condor não comenta. O diretor Fernando Schneider, da Franklin Electric, explica que não pode falar a respeito porque há, no contrato de venda, um termo de confidencialidade. A Motobombas Schneider foi vendida para o grupo multinacional Franklin Electric há mais de dois anos. Essa companhia tem unidade no Distrito Industrial de Joinville.



A LOT, ainda



A Acij pede à Câmara de Vereadores para que não desfigure o texto da Lei de Ordenamento Territorial, a LOT, que já foi aprovado pelo Legislativo. É que há parlamentares se mexendo para alterar pontos específicos. O argumento das lideranças empresariais é claro: quanto mais se muda, menos certeza os empreendedores têm em relação ao que poderá, ou não, ser construído ou feito na cidade. A insegurança jurídica incomoda.



Negociação



Em abril há data-base de dez categorias de trabalhadores. Estas negociações sindicais vão envolver os interesses de aproximadamente 100 mil funcionários de milhares de empresas.



Empreiteira



São duas as empresas que fazem os serviços de drenagem e recuperação da rua Otto Boehm. Não será surpresa se uma só empreiteira assumir a totalidade dos trabalhos. A outra pode deixar as atividades.



Oxford cresce 18%



Os investimentos realizados no desenvolvimento de novos produtos e no fortalecimento da marca, aliados à ampliação da presença no mercado, proporcionaram novamente um forte crescimento à Oxford Porcelanas. A empresa registrou faturamento de R$ 296 milhões em 2016, valor 18% superior ao do ano anterior. Em 2015, o avanço havia sido de 17%.



O faturamento alcançado inclui a produção das unidades industriais de São Bento do Sul e de Pomerode, em Santa Catarina, e São Mateus, no Espírito Santo. As exportações também avançaram. Com 34% de crescimento, elas totalizaram 10% das vendas gerais da empresa. Os países da América do Sul, o México e a Espanha foram os maiores compradores.



A Oxford Porcelanas prevê, para este, ano um crescimento de 9,5% nas vendas. Para o mercado externo, a meta é aumentar os negócios em 9%. A empresa também planeja investir R$ 6 milhões em atualização do parque industrial e ampliação da capacidade produtiva.



MP 764



O coordenador do Procon de Joinville, Kleber Degracia, faz palestra nesta quarta-feira para os revendedores de combustíveis sobre a medida provisória nº 764, que autoriza o comércio a praticar preços diferentes para o mesmo produto, dependendo da forma de pagamento utilizada (dinheiro, cheque, débito ou crédito). A conversa será no auditório do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Santa Catarina (Sindipetro).



Aurora assume Cotrel



A Cooperativa Central Aurora Alimentos assumirá, em setembro, a propriedade das unidades frigoríficas da Cooperativa Tritícola Erechim (Cotrel), instaladas em Erechim (RS).



Capitalização



O Grupo Rumo pode injetar R$ 2 bilhões na América Latina Logística com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços da empresa do setor ferroviário nos três Estados da região Sul. A ALL tem linhas que atendem a municípios de diferentes regiões de Santa Catarina. Inclusive do Planalto Norte até o Porto de São Francisco do Sul.



Empreendimento



A TAF Distribuidora de Alimentos deve instalar unidade em Araquari. Quem conta é o prefeito Clenilton Pereira.



Estatuto



O Sindilojas de Joinville vai alterar seu estatuto. Assembleia será realizada no dia 23 de março.



Aeroportos



Grupos europeus vão disputar licitação para operar os aeroportos de Florianópolis e Porto Alegre. Licitação acontece na quinta-feira.