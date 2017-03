Loetz: Brunswick fecha fábrica de barcos instalada no Perini, em Joinville

Livre Mercado 23/03/2017 | 16h37

A Brunswick Corporation vai encerrar, em abril, a produção de barcos no Perini Business Park, em Joinville, onde ocupa área de 14 mil m² e emprega 140 trabalhadores. A produção será deslocada para as unidades do México, Estados Unidos e Polônia.



Os clientes brasileiros serão abastecidos via importação. A companhia vai manter os serviços de distribuição e assistência ao cliente, garantindo o atendimento aos compradores de suas embarcações. O motivo para o fechamento da fábrica é simples: o mercado nacional recuou de 50% a 70%, de 2015 em diante.



— Desta forma, não há como sustentar um negócio pensado para o longo prazo — analisa o diretor geral Reinaldo Maykot.



O executivo conta que os desligamentos serão progressivos. Em abril, os trabalhadores da linha de produção serão demitidos. Em junho, a equipe de apoio, e os demais, do comercial, vão continuar trabalhando até o fim do ano. Atualmente, a fábrica produz os últimos sete barcos.



Quando a Brunswick se instalou no Perini veio atraída pelos incentivos fiscais e pelas políticas tributárias do governo do Estado (Proemprego e Prodec), e da prefeitura de Joinville (Proempresa).



Maykot dá números da situação:



— Há cinco anos, quando chegamos a Joinville, o objetivo era fabricar 400 embarcações por ano. Em 2013/2014 fizemos 200 por ano. No biênio seguinte, o volume diminuiu para 70/80 barcos por ano.

Sim, a crise bateu forte até mesmo num mercado de alto luxo.