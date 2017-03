Loetz: BMW suspende produção do Mini Contryman, em Araquari

Livre Mercado 24/03/2017 | 06h01

A BMW vai suspender a produção do modelo Mini Contryman na unidade de Araquari, no Norte de Santa Catarina. A decisão decorre de que o novo modelo virá importado a partir do mês de abril. A assessoria de imprensa da montadora alemã confirma: “Por causa da chegada da nova geração, a produção do modelo anterior foi encerrada”.



Confira outras notícias de Joinville e região

Confira outras colunas de Claudio Loetz



Milium vai abrir 5 novas lojas

A Milium vai abrir cinco novas lojas neste ano, em Santa Catarina. Também vai modernizar outras dez unidades. A rede varejista com matriz em Joinville tem 51 lojas, com 14 mil itens à venda, em cada uma, na média. A Milium emprega mais de 2 mil trabalhadores. Neste ano, a Milium pretende manter o ritmo de crescimento e expandir ainda mais sua abrangência no Estado. 2017 promete ser ainda melhor do que foi 2016, com foco nas metas audaciosas de faturamento e expansão.



Destino do IR

A Prefeitura de Joinville lembra que pessoas físicas e empresas podem destinar até 6% do valor do Imposto de Renda a pagar ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. As empresas tributadas pelo lucro real podem destinar 1% do valor a recolher.



Comando

Depois de um período na interinidade no posto, Fábio Boulos Machado assumiu, como efetivo, o cargo de managing director da Franke Brasil e head da divisão Kitchen System para a América Latina (exceto México). A unidade está instalada em Joinville. Substitui Ricardo Cons.



Caronas

O Google lança o Waze Carpool, serviço de compartilhamento de caronas e trânsito. Não é um Uber, nem um táxi. O motorista apenas dará carona.



Declarações

Dos 125 mil contribuintes pessoas físicas que têm a obrigação de entregar declarações de IR em Joinville, 22 mil já fizeram o dever. Na região Norte, 36 mil entregaram. O prazo vai até 28 de abril.



Aeroporto

A Infraero fará licitação para exploração de serviço de estacionamento de veículos no aeroporto de Joinville. A abertura das propostas será no dia 5 de abril.