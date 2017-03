Justiça decreta venda da empresa Busscar, de Joinville

Fim da novela 21/03/2017 | 17h18 Atualizada em

Agora é definitivo. A Caio Induscar comprou a Busscar Ônibus por R$ 67,15 milhões. A fabricante de ônibus de Botucatu, no interior paulista, vai pagar R$ 9,40 milhões à vista, e os restantes R$ 57,74 milhões serão pagos em 52 parcelas, com valores corrigidos monetariamente. O juiz da 5ª vara cível da comarca de Joinville, Walter Santin Junior, homologou o negócio em sentença definitiva assinada nesta terça-feira, dia 21 de março. Sócios da Caio virão a Joinville nesta quarta-feira, dia 22, para assinar o auto de arrematação.



A Busscar, que já foi líder nacional na fabricação de carrocerias de ônibus, teve sua falência decretada há pouco mais de três anos. A Caio vai produzir ônibus rodoviários em Joinville e já iniciou, via redes sociais, a busca por ex-trabalhadores da Busscar. Ainda não há data para início de contratação de pessoas, e nem quando a empresa vai retomar a produção.



Informalmente, se sabe que a empresa planeja contratar 300 trabalhadores na etapa inicial. Isso é esperado ainda para este ano. Falta concluir etapa burocrática de eventual apresentação de recursos da sentença judicial. No entanto, não deverá haverá recursos.