Jovem é hospitalizado em estado grave após queda de moto em Joinville

Trânsito 01/03/2017 | 10h50

Paulo Renato de Souza Vieira Júnior, de 26 anos, foi hospitalizado após sofrer um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, na zona Sul de Joinville.



De acordo com os Bombeiros Voluntários, ele dirigia uma motocicleta por volta das 20h50 quando caiu sozinho na avenida Alwino Hansen, bairro Adhemar Garcia.



Paulo Renato foi conduzido pela equipe dos bombeiros em estado grave ao Hospital Municipal São José. Até 10h30 desta quarta-feira, a assessoria do hospital não havia informado o estado de saúde do paciente.



Os bombeiros não souberam informar as circunstâncias do acidente.