Joinville inaugura nova sede para centro que abriga a população em situação de rua

Social 08/03/2017 | 18h59

No local, a pessoa em situação de rua recebe lanche e roupas e atendimento psicológico Foto: Jaksson Zanco / Divulgação

A Prefeitura de Joinville inaugurou a nova sede do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro Pop. A nova sede própria vai atender um número maior de usuários e em melhores condições. A cerimônia de inauguração foi nesta quarta-feira (8) e integra comemorações do aniversário de 166 anos de Joinville, no dia 9 de março.

— A gente vai conseguir atender um número maior de usuários, com maior rapidez no atendimento de suas necessidades respeitando o direito de ir e vir do usuário. Ele precisa desse espaço para conseguir sair dessa condição — disse o coordenador do Centro Pop Jucélio Narciza.

O novo prédio foi construído de acordo com a Política Nacional de Assistência Social. O investimento foi de R$ 600 mil (R$ 370 mil do governo federal pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e R$ 230 mil da Prefeitura). O novo endereço é rua Paraíba, ao lado da Rodoviária.

— Aqui cuidamos das pessoas mais fragilizadas, temos a oportunidade de abraçar os mais sofridos, aqueles que não têm abrigo como nós. Aqui estão nossos servidores que abrigam os que chegam fragilizados e encontram atendimento qualificado — disse o prefeito de Joinville Udo Döhler.



A sede tem cinco banheiros com chuveiros, dois banheiros para uso público e dois para funcionários. Tem também uma lavanderia com seis tanques para as pessoas em situação de rua possam lavar suas roupas.

Há ainda duas salas multiuso, sala de atendimento individual, almoxarifado, sala de grupo técnico, cozinha, refeitório e sala de serviço de abordagem. Outra novidade é um canil para que os animais dos moradores de rua fiquem acomodados enquanto seus donos estão em atendimento.

São 16 funcionários entre psicólogos, assistentes sociais, educadores, zelador, cozinheira, além da vigilância terceirizada.

No Centro Pop, a pessoa em situação de rua recebe lanche e roupas. Passa pela escuta qualificada com a equipe técnica de psicólogos. A equipe encaminha para rede de serviços, busca documentação e o reestabelecimento do vínculo familiar. Ali, eles fazem o Cadastro Único da Assistência Social que dá acesso a benefícios sociais.

Os usuários também podem fazer atividades de artesanato e música. Eles são encaminhados para o Cepat (Centro Público de Atendimento ao Trabalhador) para procurar emprego e também são encaminhados para a Secretaria de Educação para integrar a EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, o Centro Pop oferece aulas de jardinagem e paisagismo.



— Para que eles consigam trabalho, uns bicos — disse o coordenador.

Tem ainda um programa que oferece atividades de educação financeira.



— Eles têm muita dificuldade de lidar com os recursos que recebem — conta Jucélio.

O Centro Pop atende, em média, 50 usuários por período (manhã e tarde). Na nova sede, esse número passa para 70. A equipe realiza o serviço de abordagem social. É uma rota diária em pontos mapeados onde há mais frequência de moradores de rua, além das denúncias recebidas. Na rua, eles fazem a escuta, falam do Centro Pop e sugerem o encaminhamento. Há casos em que há necessidade de chamar o consultório na rua, da Secretaria da Saúde, para atender o usuário ali mesmo.

A antiga sede do Centro Pop era alugada e ficava na rua Urussanga, 1180. O aluguel era de R$ 3,6 mil mensais que serão economizados agora. Esse serviço existe em Joinville desde 2003.