Joinville enfrenta o Brusque pela Liga Ouro nesta terça-feira

Esporte 27/03/2017 | 17h07

Pela Liga Ouro 2017, a Associação de Amigos do Basquete de Joinville (AABJ) enfrenta o Brusque nesta terça-feira. O jogo começa às 20 horas no Centreventos Cau Hansen, no Centro de Joinville. O objetivo da equipe é conquistar a primeira vitória diante da torcida e permanecer na zona de classificação para a segunda fase da competição que serve como acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB).



Técnico da equipe de Brusque durante 10 anos, o atual treinador da AABJ, George Salles, diz que o fato de a equipe adversária estar na lanterna da competição (quatro derrotas em quatro jogos), não significa facilidades para o Joinville.



- Eles têm jogadores experiente e que podem dificultar bastante - alerta.



Leia as últimas notícias de Joinville e região



George Salles vê sua equipe em evolução e com chances de crescer ainda mais com o amadurecimento ao longo da competição. Para este segundo jogo em Joinville, o técnico e os atletas esperam o apoio da torcida.



- A torcida será fator decisivo, será o nosso sexto jogador, destaca o treinador.



Os ingressos estão sendo vendidos na loja Apolo Sports (rua 9 de março) com os seguintes valores: arquibancada: R$ 12,00 (R$ 6,00 meia) e cadeiras no piso da quadra: R$ 30,00 (R$ 15,00 meia). Nesta terça-feira, os ingressos estarão disponíveis na bilheteria a partir das 18 horas.