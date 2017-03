Joinvilense suspeito de assalto à mão armada é preso nos Estados unidos

Polícia 07/03/2017 | 20h39

Um joinvilense procurado por assalto à mão armada no Brasil foi preso no último dia 24 por agentes da Imigração e Alfândega (ICE) em Nova York, nos Estados Unidos. As informações são do site oficial do ICE.



Segundo informações do ICE, Anderson Hickman, 33 anos, foi admitido legalmente nos Estados Unidos com um visto temporário em novembro de 2015. No entanto, o documento foi revogado posteriormente.



Em outubro do ano passado, os oficiais foram informados de que Hickman foi citado em uma ordem de prisão no país natal, indicado o morador de Nova York como fugitivo da Justiça suspeito de assalto à mão armada.



De acordo com a ICE, as autoridades brasileiras informaram que Hickam, em conjunto com outras pessoas, embarcou armado em um ônibus de turismo e roubou dinheiro, celulares e pertences pessoais de 33 passageiros. Na fuga, o grupo ainda teria atirado contra os policiais.



Hickman foi preso pelos oficiais norte-americanos em Long Island City, no estado. Ele está sob custódia da Imigração e Alfândega até a remoção para o Brasil.