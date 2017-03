Joinvilense ganha R$ 688 mil em aposta na Lotofácil

Loteria 18/03/2017 | 10h36

O fim de semana começou com sorte para algum joinvilense ou alguém que passou pela cidade fazendo uma aposta na Lotofácil. Saiu para Joinville um dos bilhetes sorteado na Lotofácil, realizado na última sexta-feira pela Caixa Econômica Federal, em Barra Bonita, São Paulo

O sortudo acertou os 15 números da loteria, ao lado de mais dois apostadores: um de Brasília e outro de Araguaína (TO). Eles dividem o prêmio de R$ 1.700.000,00.

Leia as últimas notícias sobre Joinville e região no AN.com.br



Os números sorteados no concurso 1487 da Lotofácil foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05

06 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 21 - 22 - 25.



Como funciona a Lotofácil:



O apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O jogador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.



A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20 horas.