Início do cadastro para liberação do FGTS em Joinville tem movimento tranquilo

Vítimas da enchente 30/03/2017 | 07h01

O primeiro dia de cadastro para liberação do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelos atingidos na enxurrada de janeiro foi de pouco movimento em Joinville. Cerca de 300 solicitantes compareceram ao Expocentro Edmundo Doubrawa nesta quarta-feira. O saque pode beneficiar cerca de 40 mil joinvilenses afetados no dia 30 de janeiro. Os beneficiados devem verificar o calendário de nascimento e a listagem das ruas abrangidas na mancha de inundação para fazer o cadastro.



A calmaria desta primeira parte pode acarretar filas e gargalos de atendimento em outros dias. Segundo o gerente regional de canais da Caixa Econômica Federal (CEF), Eduardo Jacobi, a preocupação é que a população não compareça para atendimento respeitando o calendário elaborado pela instituição. A CEF esperava cerca de 2 mil trabalhadores nascidos no mês de janeiro nestes dois primeiros dias, mas o número ficou abaixo da expectativa na data inicial.



— É fundamental que a população venha fazer o cadastro conforme o calendário de atendimento para evitar que o movimento seja excessivo futuramente — explicou.



No local, o atendimento está organizado da seguinte maneira: dez funcionários da Caixa fazem uma triagem para verificar se há saldo do FGTS para saque e conferem a documentação necessária; se estiver tudo certo, o trabalhador é encaminhado para o cadastramento feito por servidores municipais. Ainda há uma equipe da Defesa Civil que emite relatórios para os trabalhadores comprovarem que o endereço foi atingido.



Ajuda na hora certa



A casa da família de Daiani da Luz Lehmert, 26 anos, foi uma das atingidas pela chuva no final de janeiro. Ela esteve no Expocentro para fazer o cadastro com o marido, Anderson da Silva, e a filha Laura, de dois meses. Eles moram na rua Bélgica, no bairro Itaum, zona Sul da cidade. O benefício será utilizado para pagar os equipamentos perdidos pela família durante a enchente.



— Perdemos toda a mobília da cozinha, sofá e móveis da sala. A água chegou a quase 30 centímetros dentro da nossa residência — comentou Anderson.



Não foi apenas o bairro Itaum que foi afetado em janeiro. A enxurrada causou destruição em 18 bairros de Joinville, de acordo com a Defesa Civil. O saque do FGTS só será permitido ao trabalhador que teve o endereço listado no relatório elaborado pelo órgão. O documento foi elaborado conforme a mancha de inundação. Essa mancha é calculada, entre outros fatores, pela média histórica de cheias no local. A listagem completa, com as ruas e os bairros atingidos, pode ser consultada no site da Prefeitura, nas subprefeituras dos bairros e também no Expocentro.



Confira mais notícias de Joinville e região.



Lavínia da Silva, moradora do bairro Boehmerwald, levou um susto ao chegar em casa no dia 30 de janeiro. Na data, ela retornou para a residência, na rua Alfenas, no final da tarde, depois do trabalho, e verificou que o muro havia desmoronado e por pouco não causou uma situação mais grave. O valor do FGTS será pago a Lavínia em até um mês, na conta corrente que possui na Caixa Econômica.



— Eu não tenho muito para receber, mas o dinheiro já vai ajudar a construir o novo muro para a minha casa — afirmou.



De acordo com informações da Prefeitura de Joinville, a liberação de saques do FGTS deve somar, aproximadamente, R$ 100 milhões para a cidade. O cadastramento vai até o dia 8 de maio.



Quem tem direito a receber



Moradores dos locais atingidos e cuja residência tenha sido afetada pelas chuvas, conforme mapa de inundação. O valor máximo a ser sacado será de R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS. É necessário ter o saldo para efetuar o saque. O trabalhador não pode ter feito a retirada do fundo, por situação de emergência ou estado de calamidade pública, em período inferior a um ano. A lista com os endereços afetados pelas cheias pode ser acessada em www.joinville.sc.gov.br.



Documentação necessária

Documento de identificação pessoal (também serão aceitos carteira de habilitação, passaporte e novo modelo da carteira de trabalho);

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS — páginas de identificação, contratos de trabalho e anotações gerais) ou CNIS (a ser retirada no INSS) ou Caged (a ser retirada no Ministério do Trabalho);

Comprovante recente de residência em nome do trabalhador, cônjuge ou pais (conta de luz, água, telefone, gás, extratos bancários, carnês de pagamentos recebidos pelos Correios) emitido no período de 5/10/2016 a 1/2/2017 (data de emissão ou leitura);

Certidão de casamento ou escritura pública de união estável, caso o comprovante seja no nome do cônjuge;

Cartão Cidadão (opcional);

Cartão ou número da conta da Caixa, para facilitar o crédito, caso possua.

Cronograma de atendimento *

29 e 30 de março — nascidos em janeiro.

3 e 4 de abril — nascidos em fevereiro.

5 e 6 de abril — nascidos em março.

7 e 10 de abril — nascidos em abril.

11 e 12 de abril — nascidos em maio.

13 e 17 de abril — nascidos em junho.

18 e 19 de abril — nascidos em julho.

20 e 24 de abril — nascidos em agosto.

25 e 26 de abril — nascidos em setembro.

27 de abril e 2 de maio — nascidos em outubro.

3 e 4 de maio — nascidos em novembro.

5 e 8 de maio — nascidos em dezembro.

* Não haverá atendimento nos dias 31 de março e 28 de abril, devido a eventos anteriormente programados no Expocentro.

Local de atendimento: Expocentro Edmundo Doubrawa (ao lado do Centreventos Cau Hansen).

Expocentro Edmundo Doubrawa (ao lado do Centreventos Cau Hansen). Endereço: avenida José Vieira (Beira-rio), 315, América.

avenida José Vieira (Beira-rio), 315, América. Período: de 29 de março a 8 de maio.

de 29 de março a 8 de maio. Horário de atendimento: 9h às 15h, nas datas de atendimento, exceto nos dias 3 e 10 de abril, quando o horário será das 12h às 17h.

Como receber o dinheiro



Se se enquadrar nas regras, o trabalhador irá receber um protocolo com dia e horário em que poderá sacar o dinheiro. Se preferir, pode receber o aviso da data por mensagem de texto no celular.



Onde sacar o dinheiro