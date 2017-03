Homenagens e empolgação marcaram desfile de aniversário de Joinville nesta quinta

166 anos 09/03/2017 | 21h01

Diferentes interesses levaram os joinvilenses a saírem de casa na tarde de ontem para acompanhar o evento oficial de aniversário de 166 anos de fundação de Joinville , mas todos dividiam a animação que o desfile tradicional produz para quem está na plateia e assiste entidades e escolas representando a comunidade.Segundo a Polícia Militar, pelo menos 3 mil pessoas assistiram o evento na avenida Beira-rio. A abertura contou com a Banda do 62º Batalhão de Infantaria e, depois de 77 grupos o seguirem, o Grupo Afoxé Omilodê, da Casa da Vó Joaquina, fechou a festividade.

O primeiro desfile

Para efeito de registro: no primeiro aniversário de Joinville em que Samuel Tomaz já tinha tamanho para entender, ele gargalhou e chorou. As risadas vieram da experiência de assistir ao desfile acima de todas as pessoas do público, enquanto as lágrimas eram naturais para um bebê de um ano e 9 meses cansado de ver tanta gente andando e ficar parado. Se depender da mãe dele, Elinez, com o tempo ele se acostumará: ela assiste os desfiles todo ano. Neste ano, levou até duas amigas da filha mais velha que nunca haviam ido ao aniversário para conhecerem a festividade também.



Todas as gerações

A família Zantanella estava preparada para assistir todo o desfile, mas um momento da apresentação era especial para Flávia, a caçula do grupo: a cavalaria da Polícia Militar. Apesar da juventude de seus seis anos, a pequena já sonha com uma carreira militar, com atuação em áreas como a polícia montada. Ela observou o pelotão, que passou pela Beira-rio sob o ritmo da Banda do 62º Batalhão de Infantaria. Na foto, da esquerda para a direita, estão a avó, Vani; o avô, Claudio; Flavia, a mãe, Chirlei; e a irmã mais velha, Cláudia.



A princesinha



Maria Eduarda, sete anos, ganhou a etapa local do Miss Santa Catarina Mirim 2017 no último domingo, dia 5 de março. Por isso, não deu tempo de entrar na programação do desfile de aniversário. Nem por isso, perdeu a majestade: foi com o vestido, a coroa e a faixa para a plateia, prestigiar a festa.



Plateia com curiosidade animal



Quanto os participantes do Kennel Clube de Joinville passaram pela avenida, o cãozinho Nelson Mandela se debruçou na grade de segurança que o separava do desfile. Não por vontade própria, mas do tutor, o estudante Gustavo Henrique Ferreira Hames, 13 anos. O adolescente mora perto da avenida Beira-rio e adora as novidades que o desfile apresenta todos os anos. Nesta edição, levou o cachorro com nome célebre como companhia e mostrou a ele os cachorrinhos que desfilaram representando o clube de criadores de cães de raça.







Com o clube no coração



Antes de sair de casa, Stefany Helena Morbis, 14 anos, inusitadamente recebeu o conselho do pai, Claudenir, para escolher o traje: o vestido do Joinville Esporte Clube. A fase instável do clube não preocupa a família.



– Ontem (sábado), o JEC venceu, não é mesmo? – comentou Claudenir.



Para a mãe, Cheila, a parte mais emocionante do evento é a passagem dos militares e bombeiros. Os profissionais que atuam com salvamento foram muito aplaudidos e reacenderam a vontade de Stefany de, no futuro, estar entre eles.



De encher os olhinhos



Sentado na grade de segurança, o pequeno Samuel do Amaral, 3 anos, contava com o apoio da mãe, Debora de Freitas, 34 anos, para assistir a parada de um local privilegiado. Os carros e caminhões do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville encheram os olhos do menino. A expectativa da mãe era do grupo que vinha em seguida: os dois filhos mais velhos desfilaram com a Fanfarra do CAIC Francisco José Rodrigues de Oliveira, do bairro Comasa.