Estradas 08/03/2017 | 08h36

Um homem morreu atropelado por volta da 1 hora desta quarta-feira, em Joinville. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu no km 37 da BR-101.



A vítima foi identificada como José Siniena de Araújo, 55 anos. Para a PRF, o condutor disse que o homem atravessou muito em cima da hora e ele não conseguiu parar o veículo a tempo, colidindo contra José. A vítima morreu no local.