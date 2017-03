Homem é preso suspeito de tentar sequestrar o irmão em Joinville

Segurança 07/03/2017 | 12h55

Um homem de 29 anos foi preso por tentaro irmão na manhã desta terça-feira. Segundo informações da, o objetivo do suspeito era extorquir dinheiro da mãe. Ele tentou raptar a criança na escola em que ela estuda no bairro, zona Sul deA mãe dos dois já havia comparecido a(DPCAMI) requerendo a medida protetiva contra o suspeito. Há algum tempo, ela era ameaçada de morte pelo filho, que exigia quantias em dinheiro.Segundo a delegada Georgia Marriany Gonçalves Bastos, da, a mulher cedeu às extorsões por várias vezes. Porém, como ela estava cansada da situação, resolveu denunciar para as autoridades as atitudes do filho. Com a intenção de forçá-la a abrir mão novamente, ele procurou o irmão mais novo na escola.O homem chegou a se aproximar da criança, mas uma funcionária da escola viu a ação e impediu. Ainda de acordo com a delegada, o suspeito era usuário de drogas e já tinha passagem criminal por roubo. Ele estava em regime de prisão domiciliar desde setembro do ano passado.Devido à seriedade da situação, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito que foi acatada pela. O homem foi encaminhado ao