Homem é morto a tiros no bairro Fátima, na zona Sul de Joinville

Violência 24/03/2017 | 21h48

Um homem de 62 anos foi assassinado nesta sexta-feira à noite, na, 430, no, na. O crime ocorreu entre as ruas Fátima e Miosotes.De acordo com informações da Polícia Militar,foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram ter visto dois homens realizando os disparos. A vítima tinha passagens por ameaça, lesões corporais e homicídio. Com esta morte, já sãoneste ano.