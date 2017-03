Homem é morto a tiros em Barra Velha, Litoral Norte de SC

Região 06/03/2017 | 09h29

Um homem foi morto com pelos menos doze tiros, na rua 1038, bairro Itajuba, em Barra Velha, Litoral Norte de SC. Conforme informações dos bombeiros, o crime a ex-mulher da vítima chegou à residência por volta no início da madrugada desta segunda-feira e encontrou o corpo.



O homem foi identificado como Acio Rafael Dirchnadel, de 31 anos. Ele morava na cidade havia nove meses e era natural de Blumenau. Ainda de acordo com os bombeiros, ele foi alvejado com pelo menos doze tiros no tronco e na cabeça.