Homem é morto a tiros dentro de casa, na zona Sul em Joinville

Segurança 06/03/2017 | 09h15

O crime ocorreu por volta das 21 horas, enquanto a vítima dormia dentro de casa

Um homem foi morto por volta das 21 horas deste domingo. Conforme informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na rua Dimas Nunes Francisco, bairro Fátima, zona Sul de Joinville. A vítima foi identificada como Edson Lopes de Abreu, 41 anos.



Ainda de acordo com a PM, o homem estava em casa quando o crime aconteceu. Dois suspeitos encapuzados entraram na residência da vítima e pediram para todas as pessoas saíssem da casa. A polícia não soube confirmar quantas pessoas estavam no local neste momento.



Os homens se encaminharam ao quarto de Edson e efetuaram vários disparos enquanto ele dormia. A vítima morreu no local e não tinha passagens criminais. Conforme a PM, nenhum suspeito foi preso.