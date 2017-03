Homem de 62 anos morre nesta quarta-feira em capotamento na BR-376

Morte no trânsito 08/03/2017 | 19h13

Um homem de 62 anos morreu em um capotamento por volta das 13 horas desta quarta-feira no quilômetro 656 da BR-376, que liga Santa Catarina ao Paraná. Jair Gonzaga Rodrigues era passageiro de um Volkswagen SpaceFox, com placas de Tubarão (SC).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista estava molhada e o veículo capotou em uma curva na altura de Tijucas do Sul (PR), no sentido Norte da rodovia. Jair morreu no local. O motorista foi encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR) e outro passageiro sofreu ferimentos leves.



Após o acidente, os veículos começaram a diminuir a velocidade e um caminhão não conseguiu parar, atingindo outro caminhão. O engavetamento envolveu cinco caminhões e um carro. A pista teve que ser fechada até por volta das 16 horas. Forma registrados pelo menos 15 quilômetros de congestionamento.