Governo Federal libera R$ 2 milhões para ações contra enchentes em Joinville

A rua Santa Catarina, no bairro Floresta, ficou alagada com a chuva intensa do dia 30 de janeiro Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

A Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina confirmou nesta quarta-feira a liberação pelo Ministério da Integração Nacional dos recursos do Plano de Resposta aos danos provocados em Joinville pelas enchentes do final do mês de janeiro da ordem de R$ 2.092.840,00, que serão aplicados em ações de microdrenagens, limpeza de valas e desobstrução de tubulações com uso de hidrojato.



A informação foi passada diretamente ao prefeito Udo Döhler pelo secretário de Estado da Defesa Civil Rodrigo Moratelli, em audiência que contou com a presença dos secretários municipais de Proteção Civil e Segurança Pública, Cesar Nedochetko; e da Infraestrutura, Romualdo França.

As intensas chuvas ocorreram no dia 30 de janeiro alcançando o acumulado de 143 mm em 24 horas, correspondente a 60% da média histórica para aquele mês, ocasionando inundações, alagamentos e deslizamentos de terra na área urbana atingindo os bairros Jardim Paraíso, Aventureiro, Paranaguamirim, João Costa, Parque Guarani, Jarivatuba, Santa Catarina, Nova Brasília, Floresta, Profipo, Boehmerwald, Itaum, Petrópolis, Fátima, Guanabara, Bucarein, Anita Garibaldi, Atiradores, Glória e Centro.



Logo em seguida, no dia 2 de fevereiro, Joinville decretou Situação de Emergência (Decreto número 28.385/2017) e protocolou no Governo Federal o pedido de liberação de R$ 19,8 milhões para o restabelecimento de serviços essenciais atingidos no dia 30 de janeiro. O decreto relata que as enchentes atingiram 94 mil pessoas, 33 mil unidades habitacionais e 3.400 estabelecimentos comerciais.

Na audiência desta quarta-feira o secretário de Estado Rodrigo Moratelli avaliou com o prefeito outras ações relacionadas aos danos da enchentes como a contenção da encosta do Morro da Formiga, a ponte da Estrada do Saí e o projeto e licença ambiental da macrodrenagem do rio Itaum-Açu.

Esses assuntos serão tratados em Brasília na próxima semana quando o prefeito Udo Döhler terá audiências no Ministério da Defesa Civil, Tesouro Nacional e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).