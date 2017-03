Google leva crianças de escola pública de Joinville para conhecer campus da UFSC

Educação 30/03/2017 | 13h35

O campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em Joinville, contou com a presença de uma turma diferente na manhã desta quinta-feira. Um grupo de crianças da Escola Municipal Amador Aguiar está visitando o Espaço de Ciência e Tecnologia (ECT) da universidade, através de um projeto da Google, o Field Trip Days.



No total, serão 160 crianças visitando a universidade entre esta quinta e sexta-feira. O objetivo do projeto é incentivar o interesse de alunos de escolas públicas por ciência e tecnologia a partir de visitas a museus e espaços que possibilitem uma exposição prática e inspiradora a esses universos.



A professora Tatiana Renata Garcia explica que a Google selecionou oito cidades do País e que o ECT foi o único espaço escolhido em Santa Catarina.



- É um projeto mundial para levar crianças de escolas públicas para difusão da ciência e da tecnologia. Este ano, a Google resolveu investir aqui no Brasil. Eles receberam material nos Estados Unidos com uma relação de espaços que abrangem estas áreas no Brasil e Joinville foi selecionada - explica a professora.



De acordo com Tatiana, a visita dura cerca de duas horas e 30 minutos e os alunos conhecem as instalações da UFSC e participam de oficinas temáticas. Na primeira visita, realizada na manhã desta quarta-feira, as crianças participaram de uma oficina de avião de papel.



- É muito gratificante. Eles estão curiosos, perguntam e interagem muito. Hoje, foi um teste para nós, pois passar as informações para eles é diferente do modo que falamos com os nossos universitários - diz a professora, que explica que cerca de 15 estudantes, entre voluntários e bolsistas do ECT, estão envolvidos no projeto.



Os visitantes, que têm entre 10 e 11 anos de idade, estão tendo a oportunidade de conhecer um pouco sobre os cursos oferecidos no campus. Em Joinville, a UFSC oferece os cursos de Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Automotiva, Engenharia Ferroviária e Metroviária, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Naval, Engenharia de Infraestrutura e Engenharia de Transportes e Logística.







Sobre o ECT



Entre as atividades desenvolvidas no Espaço Ciência e Tecnologia (ECT) estão diversas oficinas educativas. Entre elas, destacam-se as oficinas de robótica, de energia eólica, de construção de pontes e as oficina de jogos e de satélites artificiais. Desde 2010, um grupo de professores e alunos do campus da UFSC em Joinville realiza palestras sobre tecnologia nas escolas públicas do ensino médio de Joinville. O objetivo da atividade é divulgar a importância da tecnologia no cotidiano das pessoas e as atividades envolvidas nos cursos. Os professores e bolsistas do ECT oferecem os cursos de Robótica e Fabricação Sustentável para a comunidade.