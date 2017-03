Falso sequestro em Joinville mobiliza policiais de três cidades

Segurança 14/03/2017 | 14h22

Um falso sequestro mobilizou equipes da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville e Florianópolis, Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, policiais militares de Joinville e a polícia de Bombinhas.



Segundo informações da Polícia Civil, a família de uma mulher de Joinville acionou a polícia após receber uma mensagem de que ela teria sido vítima de um sequestro. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira.



As polícias trabalharam na ocorrência desde a sexta-feira até sábado, quando encontraram a mulher em Bombinhas. Após investigações, descobriu-se que ela teria simulado o próprio sequestro para passar o fim de semana com o ex-namorado. Ela foi ouvida na DIC na última segunda-feira e assumiu formalmente a fraude.



De acordo com o delegado de Polícia Civil, Fábio Estuqui, foram gastos mais de R$ 30 mil do Estado na falsa ocorrência.



A mulher irá responder procedimento por falsa comunicação de crime.