Exposição de fantasias de Carnaval em Joinville homenageia mulheres heroínas

Nesta quarta-feira (8 de março, Dia Internacional da Mulher), às 20 horas, no átrio da Câmara de Vereadores de Joinville, acontece a abertura da exposição "Heroínas da Humanidade", com a mostra de dez figurinos inspirados em mulheres que se destacaram ao longo da história, pelo seu trabalho em causas humanitárias, nas artes, cinema, religião, política e música.



A exposição tem apoio da Prefeitura de Joinville, por meio do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura (Simdec). Os trajes foram produzidos para o Carnaval de 2016, pelo Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Unidos pela Diversidade – GRES Diversidade, de Joinville.



Das 17 fantasias confeccionadas, dez estarão presentes na exposição: a da argentina Evita Perón; da pintora mexicana Frida Kahlo; da guerreira francesa Joana D’Arc; da cantora Carmem Miranda; da cientista Marie Curie; da pintora brasileira Tarsila do Amaral; da primeira chefe de governo da Índia, Indira Gandhi; da escrava Anastacia; da heroína de guerra Maria Quitéria; e, ainda, da rainha da Inglaterra Elizabeth 1ª.



De acordo com o diretor de carnaval da GRES Diversidade, Maykon Moreira, os figurinos foram baseados em pesquisas históricas, mas produzidos dentro da roupagem carnavalesca e contextualizados com os tempos modernos. No evento de abertura da exposição, todos os figurinos serão exibidos por manequins vivas. Já durante o período da mostra, juntamente com as fantasias, banners, fotos e reproduções de obras de arte, contarão a história de cada personagem homenageada.

A exposição "Heroínas da Humanidade" continua aberta até o dia 31 de março e poderá ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. A entrada é gratuita.