Escola de Música Villa-Lobos de Joinville celebra 50 anos

06/03/2017 | 14h55

No dia— mesma data do aniversário da cidade — acompleta 50 anos de história.Inaugurado em 1967, como evento alusivo aos 116 anos de, o entãoiniciou suas atividades oferecendo três cursos: acordeom, piano e canto. Hoje, aconta com 26 cursos de voz e instrumentos, ministrados por cerca de 40 professores a aproximadamente 600 alunos. A unidade pertence à Casa, órgão daDe acordo com o coordenador da escola,, o público atendido pela instituição é diversificado, com alunos de sete a 65 anos de idade. Além da ampla faixa etária, os interesses também são diferentes. Enquanto alguns alunos buscam formação profissional, outros procuram aprender acomo uma. Para ele, essa oportunidade disponibilizada a toda comunidade, consolida a Escola de Música Villa-Lobos como importante— Estamos muito. Atendemos tanto aos alunos que desejam aprender um instrumento para tocar na igreja, para a família ou em sociedade, como, também, preparamos o aluno a longo prazo, para ingressar no ensino superior de música, em nível de licenciatura ou bacharelado — afirmaAinda segundo o coordenador, são poucas as escolas de música no Brasil que oferecem estrutura similar à da Escola Villa-Lobos, com professores altamente qualificados e projeto pedagógico elaborado.— A comunidade dedeve se sentir privilegiada por ter uma escola de música pública funcionando há cinquenta anos, oferecendo oportunidade para todos — completa Voldis.