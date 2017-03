Empresa tcheca estuda instalar unidade em Joinville

Livre Mercado 03/03/2017 | 07h31

A fabricante de camas hospitalares Linet, da República Tcheca, deverá instalar centro de distribuição em Santa Catarina. As regiões de Joinville e de Itajaí são cotadas. As conversas neste sentido ainda estão em estágio bem preliminar com a Multilog, companhia de logística com operações em diferentes pontos no Estado. Antes de avançar para um negócio dessa natureza, a Linet já começou a importar camas hospitalares via Portonave, o terminal portuário privado localizado em Navegantes. Sete contêineres chegarão ao porto. Uma das razões para a empresa decidir por SC para importar produtos é a enorme diferença de tempo com que a Anvisa libera as mercadorias. Em Santos, leva mais de 20 dias. Aqui, de três a cinco dias.



Outro atrativo para a Linet vir para o Estado está nas vantagens fiscais que o governo catarinense oferece às empresas do segmento de saúde, que optam por montar estrutura de negócios. Há dois polos de saúde já bem consolidados: o de Itajaí e região; e o de Joinville – este predominantemente dentro do Perini Business Park.



A Linet é a maior fabricante de camas hospitalares da Europa e a terceira maior do mundo. Há 25 anos no mercado, produz 100 mil camas hospitalares por ano. No Brasil há três anos, opera no município paulista de Mauá. Alguns dos seus mais importantes clientes são o Hospital Sírio-Libanês, e o Hospital Beneficência Portuguesa, ambos em São Paulo. A tcheca também atende a 46 hospitais universitários vinculados a universidades federais.

Polos de saúde

Quatorze empresas do setor de saúde – sem incluir companhias agregadas a estas – são beneficiadas com redução de tributos e estão enquadradas em legislação própria para o setor de medicamentos e conexos. A escala percentual de crédito presumido vai de 90% do valor do imposto devido (no caso de negócios com faturamento de até R$ 20 milhões por ano), a 96,5%, para aquelas companhias com faturamento superior a R$ 250 milhões por ano. As principais empresas de healthcare em Santa Catarina são a Siemens, Roche, GE Healthcare, Toshiba e Mead Johnson.

Leia as últimas notícias de Joinville e região.

Leia outras notícias de Claudio Loetz.



Mínimo regional

Fiesc, Fecomércio, Fetrancesc, Faesc, Fehoesc e representantes de centrais sindicais de trabalhadores de Santa Catarina chegaram a consenso para reajustar o salário mínimo regional. Os pisos para as quatro faixas foram reajustados, em média, em 6,76%. E passam a R$ 1.078,00; R$ 1.119,00; R$ 1.179,00 e R$ 1.235,00. Os novos valores foram definidos entre as partes, durante reunião ontem, em Florianópolis.

Mais confiança

Os empresários de micro e pequenos empreendimentos estão mais confiantes. Em fevereiro, vários indicadores medidos em levantamento de dados feito pela CNDL/SPC melhoraram e são os mais altos desde o começo da série histórica, em maio de 2015.

Entreposto aduaneiro

O governo federal homologou o Centro Logístico Industrial Aduaneiro (Clia), da Multilog, em Joinville, como entreposto aduaneiro. A publicação no Diário Oficial da União (DOU) aconteceu ontem. As principais vantagens para o importador são a possibilidade de suspensão de tributos, a melhoria de fluxo de caixa, e ter os estoques já em território nacional.

Lucro cresce

A Cia. Latino -americana de Medicamentos (Drogaria Catarinense e Preço Popular) fechou 2016 com lucro de R$ 48,9 milhões e faturamento de R$ 1,79 bilhão. Houve crescimento nos dois indicadores, em comparação com o resultado apurado no ano anterior. Em 2015, a empresa joinvilense obteve receita operacional bruta de R$ 1,46 bilhão e lucro líquido de R$ 40,6 milhões.

Carreira

Florisvaldo Medeiros, diretor administrativo e de planejamento da Orbek, integra uma mesa-redonda para discutir tendências de carreiras em evento promovido pela Strategion, uma escola de estratégias e pessoas, em parceria com a LN Consulting. O evento denominado Sua Carreira em Cena será amanhã no cinema do Shopping Mueller, das 10 horas às 12 horas.

Expogestão

Os organizadores da Expogestão se reuniram com o prefeito Udo Döhler e equipe de secretários ontem. O idealizador da Expogestão, Alonso Torres, e o presidente da comissão organizadora do evento deste ano, Omar Ghanem Filho, trataram da grade de programação do evento empresarial. Há a possibilidade de uma fala sobre cidades inteligentes, atendendo aos profissionais e gestores do setor público.