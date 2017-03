Donos de comércios na zona Sul de Joinville são presos por receptação

Comércio ilegal 25/03/2017 | 18h40

Na tarde desta sexta-feira a Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Joinville deflagrou operação intitulada 'O barato sai caro'. A ação foi contra o comércio de produtos roubados que estava sendo praticado por alguns mercados da zona Sul da cidade.



De acordo com a Polícia Civil, a carga que estava sendo vendida foi roubada em dezembro ano passado na cidade Guaramirim. O roubo do carregamento vem sendo investigado pela DIC e parte da carga já foi recuperada desde o início deste ano.



Durante a investigação, foram identificados alguns mercados que comercializavam o café. Os proprietários dos estabelecimentos foram presos em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada.