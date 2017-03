Dois bairros de Joinville apresentam problemas de abastecimento de água

Atenção 01/03/2017 | 15h16

Por causa de um vazamento na rua Monsenhor Gercino, os bairros João Costa e Jarivatuba, na zona Sul, estão sem abastecimento de água nesta quarta-feira (1). A previsão é de que o conserto seja finalizado até às 18 horas.



Mas, por causa do alto consumo nessa época do ano, o sistema deve voltar ao normal apenas na madrugada de quinta-feira.



A Companhia da Águas de Joinville destaca a importância da caixa da água nas residências e do uso consciente, principalmente em dias de muito calor.