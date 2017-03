Diferença no preço dos ovos de Páscoa chega a 72,7% em Joinville

Páscoa 29/03/2017 | 15h26 Atualizada em

O Programa de Defesa do Consumidor (Procon) de Joinville divulgou nesta quarta-feira pesquisa de preços de chocolates de Páscoa, principalmente ovos. O levantamento foi feito no dia 24 de março nas lojas Americanas e nos supermercados Angeloni, Big, Condor, Ford Atacadista e Giassi, e traz o preço médio por quilo do produto e as variações entre maior e menor preço, em reais e percentualmente.



As maiores variações foram encontradas no ovo Diamante Negro (320g), com diferença de 72,7%, e no Coelho Galak (90g), com 67,72%. Conforme a pesquisa, é possível economizar até R$ 28,08 em um mesmo produto, caso do ovo Ferrero Collection ao Leite (241g).



— São quase R$ 30 de economia em um único ovo de chocolate —, destaca o gerente do Procon, Kleber Degracia. Foram pesquisados ovos de chocolate das marcas Nestlé, Garoto, Lacta, Kinder Ovo e Ferrero e outros produtos: barras de chocolate, caixa de Bis Lacta e caixas e pacotes de bombons.



