Dez presos fogem do Presídio Regional de Joinville

Segurança 23/03/2017 | 08h33 Atualizada em

Dez presos fugiram à 1h50 desta quinta-feira do Presídio Regional de Joinville.



As buscas aos foragidos começaram logo após a fuga e um preso foi recapturado pouco antes das 7 horas. Os presos estavam no pavilhão quatro da unidade de detenção e fizeram um buraco na laje e fugiram.



O diretor do presídio, Everton Ribeiro, foi procurado e informou que não está autorizado a passar informações para a imprensa. O comandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Hélio César Puttkammer, informou que a PM está fazendo rondas nas imediações.



Por volta das 12 horas desta quinta-feira, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC) informou que dez presos fugiram do Presídio Regional de Joinville - a informação inicial era de nove. O preso Adenilson Correa foi recapturado logo após a fuga. A SJC informou que providenciou as medidas legais e periciais e a Corregedoria Geral da SJC já está investigando as circunstâncias da fuga.

Confira a lista de foragidos:

Cleverson Ricardo de Medeiros, 27 anos, São Francisco de Sul (SC)

Tiago Batista dos Santos, 28 anos, Quedas do Iguaçu (PR)

Gabriel Júnior Arbigaus, 19 anos, Mafra (SC)

Jonatan Leodoro, 21 anos, Joinville (SC)

Cristiano Ribeiro, 23 anos, São Lourenço do Oeste (SC)

Geovane Frank Willian Dutra, 23 anos, Joinville (SC)

Bruno Pereira da Silva, 24, Campina Grande (PB)

Joel Anderson Miers, 25 anos, Chapecó (SC)

Anderson da Luz Victor, 23 anos, Rio do Sul (SC)



*com informações da RBS TV

