Defesa Civil de Joinville alerta sobre possibilidade de alagamentos por maré alta

A Defesa Civil do Estado informa que nesta sexta-feira à noite e sábado, a atuação de vento do quadrante sul e de ondas altas – com picos de 2,5 a 3 metros -, podem ocasionar alagamentos nas áreas mais baixas da costa catarinense.



O vento sul causa o empilhamento da água marinha na costa, devido à chegada de um sistema de alta pressão (massa de ar seco e frio).



O risco de alagamento aumenta em caso de chuvas nesse período.



Para Joinville, segue atenção para os seguintes horários:



Sexta-feira: 19:09 h - 1,2 m

Sábado: 02:37 h - 1,2 m

Sábado: 08:39 h - 1,1 m

Sábado: 20:01 h - 1,2 m



Fonte: Tábua de Marés 2017 para Joinville.



Recomendações da Defesa Civil:

Alagamentos: evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões



Na quinta-feira, o temporal que atingiu Joinville destelhou parte da estrutura do Kartódromo Internacional, no Distrito Industrial Norte, e causou a queda de uma árvore na rua Adolfo da Veiga, no bairro Boehmerwaldt, na zona Sul.



Na zona Norte, a cobertura de telhas e placas de alumínio de um depósito no Kartódromo foi arrancada pelo vento forte. Os destroços caíram sobre a rua Dorothovio do Nascimento, deixando o trânsito lento na região.