Defesa Civil de Joinville alerta risco de temporal nesta quinta-feira

Chuvas 02/03/2017 | 15h02

A Defesa Civil de Joinville, com base na previsão meteorológica, alerta sobre a ocorrência de temporais isolados em Joinville e na região do litoral Norte de Santa Catarina. Atenção para fortes pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e noite, com rajadas de vento.



Na tarde de quarta-feira, a Defesa Civil atendeu cerca de 40 ocorrências entre o final da tarde e o início da noite, em função das chuvas e dos fortes ventos. O principal pedido de apoio foi relacionado à queda de árvores em vias públicas e sobre casas e muros. Não houve registro de vítimas.





De acordo dados da estação meteorológica instalada no Joinville Iate Clube (JIC), no bairro Espinheiros, os ventos chegaram a uma velocidade de 70 km por hora. As chuvas foram de 59 milímetros.



Os bairros Iririú e Aventureiro foram os mais afetados. As ruas Iririú e Tuiuti ficaram alagadas, e os dois bairros tiveram registros de quatro destelhamentos. A área central também teve pontos de alagamento.



O 8º Batalhão da Polícia Militar em Joinville também teve parte de sua cobertura danificada pela chuva e ventos. Lonas foram colocadas pelo órgão estadual no local com apoio dos policiais.



Recomendações da Defesa Civil

Alagamentos: evitar o contato com as águas e não dirigir em lugares alagados. Evitar transitar em pontilhões e pontes submersas e cuidado com crianças próximas de rios e ribeirões.



Emergência ligue 199 para Defesa Civil e/ou 193 Bombeiros.